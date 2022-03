Alessandro Tersigni, papà per la seconda volta: la gioia dopo settimane difficili

Mamme e papà vip del 2022

Alessandro Tersigni è uno dei volti più amati de Il Paradiso delle Signore, dove si è fatto apprezzare per bellezza e un indiscusso talento. Ed è un uomo molto riservato per ciò che concerne la sua vita privata, che cerca sempre di tenere al di fuori dei riflettori (e delle pagine di gossip). Al punto che, per aver conferma della nascita della sua seconda bambina, abbiamo dovuto attendere un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Niente annunci su Instagram, come è consuetudine per molti, ma poche parole per spiegare la gioia di un momento così bello dopo settimane complicate, che hanno messo a dura prova l’attore e la moglie Maria Stefania Di Renzo.

Alessandro Tersigni di nuovo papà, paura per la figlia

Dalle colonne di DiPiù emerge il ritratto di un uomo giovane e in carriera, con il cuore sempre rivolto alla propria famiglia e alla moglie, Maria Stefania Di Renzo, talentuosa ballerina uscita da Amici di Maria De Filippi con la quale vive un amore grandissimo e con cui ha realizzato il sogno di diventare papà. Il primogenito Filippo è nato nel 2017, cambiando la sua vita in meglio: “Sono troppo innamorato di lui, mai avrei pensato”, aveva detto emozionatissimo ai microfoni di Oggi è un altro giorno in una delle sue rare interviste.

Adesso questa gioia è raddoppiata. Lo scorso febbraio è venuta al mondo la piccola Zoe, proprio dopo la conclusione delle riprese de Il Paradiso delle Signore, ma non è stato tutto rose e fiori. Tersigni ha raccontato di settimane molto complicate, segnate dalla nascita prematura della bambina e da un post-partum che ha destato in lui e nella moglie molta preoccupazione. Dopo gli ultimi controlli, infatti, i medici hanno espresso la necessità di un cesareo d’urgenza per evitare che la piccola e la mamma avessero ulteriori complicazioni.

Alessandro Tersigni, settimane difficili dopo la nascita di Zoe

Momenti di grande tensione che, per fortuna, si sono risolti nella totale ripresa dei suoi due amori. Ma, come spesso si dice, a volte sembra che piova sul bagnato. Alessandro Tersigni ha rivelato nell’intervista a DiPiù di aver scelto di temporeggiare prima di dare l’annuncio della nascita di Zoe per un altro motivo.

Sia l’attore che la moglie Maria Stefania e il piccolo Filippo hanno avuto il Covid-19, rendendo i giorni successivi al parto ancor più complicati. La bambina, essendo nata prematura, ha avuto bisogno di attenzioni in più da parte dei medici e della madre, costretta a starle lontana per evitare di contagiarla e complicare ulteriormente la situazione. Per fortuna la suocera di Tersigni è accorsa subito in loro aiuto, disposta a vivere reclusa in una stanza con la piccola per occuparsi di lei.

“Ora anche questa è passata – ha detto Alessandro Tersigni, tirando un bel sospiro di sollievo -. Stiamo tutti bene, Zoe ha recuperato peso, è in perfetta salute e cresce rapidamente. E io sono felice di potermi dedicare completamente alla famiglia, visto che le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore non inizieranno prima di maggio”.

Alessandro Tersigni, perché ha deciso di chiamare la figlia Zoe

L’intervista a DiPiù è stata un’occasione per scoprire questa triste parentesi vissuta dalla famiglia di Alessandro Tersigni, ma anche per una curiosità a proposito del nome della figlia. La piccola, infatti, si chiama Zoe e l’attore de Il Paradiso delle Signore ha spiegato perché lui e la moglie Maria Stefania hanno scelto di chiamarla così.

La prima ragione è che si tratta di un nome molto amato dalla moglie e parecchio diffuso in Francia, dove la ballerina ha vissuto per diversi anni a causa di alcuni impegni di lavoro. E poi c’è il significato nascosto e più profondo, “essenza della vita” in greco antico, cosa che rende questa scelta ancor più speciale.

È la vita che vince su tutto, anche sulle difficoltà che una giovane famiglia si ritrova ad affrontare. Ma adesso il peggio è passato e Alessandro Tersigni può godersi questo momento magico.