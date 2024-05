Roberto Farnesi si è sposato: matrimonio esotico con Lucya Belcastro

Fonte: IPA Roberto Farnesi

Fiori d’arancio per Roberto Farnesi e Lucya Belcastro. L’attore, volto di tante fiction di successo come Carabinieri e Le Tre Rose di Eva e attualmente impegnato con Il Paradiso delle Signore, ha detto sì alla compagna dopo quasi dieci anni d’amore e una figlia insieme, Mia, nata nel 2021. La coppia ha optato per un matrimonio fuori dagli schemi: si è giurata amore eterno in spiaggia a Mauritius, immersa nella natura e con un tramonto infuocato a fare da sfondo.

Il matrimonio di Roberto Farnesi e Lucya Belcastro

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro hanno scelto di diventare ufficialmente marito e moglie con una cerimonia esotica, su una delle spiagge più belle dell’Isola di Mauritius, nel cuore dell’Oceano Indiano, al tramonto. Entrambi vestiti di bianco, più belli e raggianti che mai. Le nozze sono arrivate in un momento di pausa per Farnesi da Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 di cui è protagonista nei panni del temibile commendatore Umberto Guarnieri.

“Una storia così lunga per me è sempre stata un’utopia. Non ci avrei mai pensato né creduto”, ha dichiarato Farnesi al settimanale Diva e Donna. Prima di conoscere Lucya, infatti, Roberto aveva vissuto sempre relazioni mordi e fuggi. Liaison che non duravano più di una paio d’anni. Con la Belcastro è cambiato tutto, nonostante i 25 anni di differenza di età. La sposa ha indossato per l’occasione un vestito fresco e leggero con maniche a palloncino e anche lo sposo era in bianco. I due, a piedi nudi sotto un baldacchino in riva al mare, si sono guardati negli occhi promettendosi di amarsi sempre così.

“Poi questo viaggio è stato soprattutto l’occasione per celebrare in un modo speciale il nostro amore: ci siamo scambiati le promesse in spiaggia, vestiti di bianco, davanti a un tramonto da sogno”, hanno spiegato Farnesi e la moglie per poi aggiungere: “Un rito simbolico emozionante che darà di sicuro nuova linfa al nostro rapporto”. Il viaggio a Mauritius è stato il primo di coppia da quando è nata la piccola Mia: “È stata dura staccarsi dalla nostra Mia, soprattutto i primi giorni, sia per noi che per la crescita della bambina”, ha ammesso Farnesi.

Chi è Lucya Belcastro, la moglie di Roberto Farnesi

Classe 1994, Lucya Belcastro è nata a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Ha studiato lingue a Firenze ed è particolarmente riservata. Non ha mai rilasciato interviste per parlare del suo amore per Farnesi e ha sempre protetto la relazione con l’attore, così tanto che il suo profilo Instagram è privato. Dopo il primo incontro, avvenuto nel 2015, i due non si sono più lasciati, fino a celebrare la felice venuta al mondo della piccola Mia, avvenuta il 22 novembre 2021.

La coppia convive da tempo: per amore Roberto Farnesi fa la spola tra la Toscana, dove è nato e cresciuto anche lui, e Roma, dove gira dal lunedì al venerdì Il Paradiso delle Signore. Lucya lavora nel campo della moda ma aiuta pure il marito con la sua attività da ristoratore. Nel 2014 Farnesi ha aperto un ristorante insieme ad un caro amico. Il locale si chiama Il Ristoro-La Bottega del Parco, si trova a Pisa ed è specializzato in carne pregiata alla griglia.