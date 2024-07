Danilo Bertazzi si è sposato: i dettagli sulle nozze di Tonio Cartonio

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Profilo Instagram @danilo_bertazzi Danilo Bertazzi e Roberto Nozza

Sì, stiamo per parlare dell’ennesimo matrimonio e sì, questo è un matrimonio d’eccezione. Pare che qualcuno, nei meandri del Fantabosco, sia caduto vittima di una potentissima pozione d’amore: ebbene, Danilo Bertazzi, ancor meglio conosciuto a noi tutti come Tonio Cartonio, è convolato a nozze lasciando piacevolmente sorpreso il popolo di Millenials – di Città Laggiù – che lo ricorda con estremo affetto.

Sarebbe stato proprio l’ex volto della Melevisione a rendere nota la lieta notizia tramite il suo profilo Instagram, aprendo ai suoi followers una piccola finestra su quello che probabilmente è stato il giorno più felice della sua vita: le storie ed il carosello di foto raccontano come l’affiatata coppia abbia deciso di sposarsi dopo ben dodici anni di amore, attraverso qualche tenero scatto insieme, uno con i suoceri ed uno con le rispettive mani adorne di fede nuova di zecca. Una sorpresa? Decisamente sì, ma non del tutto. I più attenti lo ricorderanno, con l’inizio del nuovo anno l’attore aveva preannunciato che il 2024 sarebbe stato un anno speciale per lui. Il tenero intento era stato accompagnato da un post che lo ritraeva a fianco del suo compagno il giorno del loro anniversario, il tutto accompagnato da una tanto dolce quanto eloquente didascalia a citare testualmente: “Il 2024 sarà l’anno del sì, lo voglio. Dobbiamo solo decidere la data”.

Tonio Cartonio ha detto “Sì”: ma chi è lo sposo?

Chi è il fortunato? Pare che il suo nome sia Roberto Nozza, accanto a lui da tempo immemorabile. Voci di corridoio dicono sia un fotografo brianzolo, e bisbigliano anche come nell’estate 2023 sia stato proprio l’attore a fare a lui la grande proposta. A dire il vero la loro vita privata è sempre stata volutamente mantenuta ben lontano dai riflettori, ma non è difficile dedurre quanto l’amore abbia sempre costituito un ruolo centrale nella vita di Danilo Bertazzi e, nonostante la riservatezza che li accomuna, sui social non è raro imbattersi in alcuni post romantici dei due.

Quello condiviso in occasione delle nozze, in totale disaccordo con la spiccata parlantina tipica di Tonio Cartonio, è introdotto da poche parole invero efficaci più che mai: il Sì ad occupare l’intera didascalia rivela tutta l’emozione dell’attore, ed è seguito dall’hashtag Love is Love ad evocare l’amore libero in ogni sua forma. È stato sempre tramite social che il 64enne aveva a suo tempo annunciato di essere fidanzato con un uomo, e non aveva mostrato remore a parlare apertamente della sua esperienza in quanto orgoglioso membro della comunità LGBTQ+.

Il rito scelto per celebrare il matrimonio è stato quello civile. La location, invece, all’aperto tra i verdi prati della Brianza e per giunta poco lontano dalla casa dei nuovi suoceri di Danilo, i quali non solo hanno ovviamente presenziato alla cerimonia ma ne hanno fatto persino da testimoni. A far da sfondo alla giornata un cielo grigio ben poco in accordo con i sorrisi commossi indossati dai neo-sposi. In quanto ai look – e non solo – non possiamo che complimentarci: l’attore, da buon tradizionalista, era di bianco vestito mentre lo sposo ha sfoggiato una mise dal sapore retrò davvero notevole.