Fonte: Facebook | Metodo Feldenkrais Vicenza Lando Francini Lando Francini

Intere di generazioni di bambini lo conobbero e amarono con il nome di Cuoco Basilio, ma oltre a essere uno dei più cari volti de La Melevisione, Lando Francini era molto di più. Cresciuto nel mondo del teatro, ha dedicato la propria vita al palcoscenico. Artista generoso, ha trascorso gli ultimi anni a trasmettere ai più giovani ciò che il tempo gli aveva insegnato. Si è spento il 31 gennaio, a 68 anni, lasciando un grande vuoto nel cuore di fan affezionati e colleghi amici.

Lando Francini, maestro di teatro

Lando Francini è nato in Brasile, ma è cresciuto in teatro. Il padre Mauro era scenografo e insegnante alla Civica Scuola di arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Mamma Klara era pittrice e costumista. Non poteva che studiare l’arte del palcoscenico e, nel 1974, si diplomò in animazione teatrale con il professore Sergio Missaglia, nella stessa scuola in cui insegnava anche il papà. Giovanissimo inizia a calcare le scene, per la prima volta nel ruolo silenzioso di mimo. Del suo talento si accorsero i più grandi: Lando Francini lavorò con Dario Fo, Luca Ronconi e Giorgio Strehler.

La sua passione erano i bambini e a trasmettere ai più piccoli la magia del teatro ha iniziato a dedicarsi fin da subito. Assieme a Chiara Magri, fondò il Teatro del Vento che, ha ricordato sui social il giornalista Iacopo Melio, “attraverso sagome, ombre e colori, ha incantato bambini e ragazzi, portandoli in mondi fantastici”. A rimpiangerlo anche l’Associazione Teatrale per Ragazzi Assitej Italia: “Il suo lavoro continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto la fortuna di vederlo in scena. Il suo teatro era un’arte fatta di colori, ombre e immagini che prendevano vita per incantare il pubblico più giovane. Il suo lascito resta indelebile, così come le emozioni che ha saputo donare”.

Il cuoco Basilio de La Melevisione

Lando Francini era molto più di quello, eppure era anche La Melevisione. Nello storico programma Rai dedicato ai bambini interpretò il buffo Cuoco Basilio. Dal 2003 al 2009, ogni pomeriggio, in diretta dal Fantabosco in compagnia di Tonio Cartonio, Basilio regalava ai bimbi all’ascolto ottime magiche ricette e tanti saggi consigli. Era bonario e assennato, punto di riferimento tanto per i maghi e folletti suoi vicini di casa che per i piccoli dall’altra parte dello schermo.

Il ricordo dei colleghi

A seguito della diffusione della notizia della morte di Lando Francini, sono stati numerosi i colleghi che lo ha ricordato sui social. A cominciare da Chiara Magri, sua alleata nell’avventura del Teatro del Vento: “Grazie a tutti della vicinanza, – ha scritto l’attrice – Lando e il teatro passione – vita sono qui con me e con chi condivide e ha condiviso questa nostra grande avventura”. Lo scrittore Iacopo Melio ne ha ricordato la passione e l’impegno verse le nuove generazioni: “Fare teatro, oggi, è una sfida. Farla per giovanissime spettatrici e spettatori lo è ancor di più. Francini sapeva farlo bene, per questo oggi è un giorno triste e non solo al Fantabosco. Per questo c’è bisogno di più artisti come lui”.

A ricordarlo anche Lorenzo Brachetti, l’attore che ne La Melevisione interpretava Milo Cotogno. A Fanpage, Brachetti ha ricordato che “la cucina di Cuoco Basilio era il set più bello della Melevisione. Quelle volte che lui veniva a registrare, ci divertivamo un sacco anche perché il cibo della cucina era vero, quindi voleva dire che mangiavamo anche”. E di Lancini: “Era una persona buona e mite, così come lo vedi in faccia. Sempre gentile con tutti. Era uno di quegli attori che vedevamo un po’ meno, ma quella volta che veniva era sempre un bel momento”.