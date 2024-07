Chiara Nasti derubata: furto di gioielli in casa dell’influencer e del marito Zaccagni

Fonte: IPA Chiara Nasti

Un brutto episodio per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: la coppia è stata vittima di un furto in casa dove i borseggiatori hanno trafugato una serie di gioielli di valore. Ad annunciarlo la stessa influencer, che ha postato una storia su Instagram.

Furto in casa Nasti-Zaccagni, trafugati alcuni gioielli

Sembra non esserci pace per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: la coppia è stata ancora una volta vittima di un furto nella loro casa romana. Ad annunciarlo su Instagram la stessa influencer, che nella serata di domenica 14 luglio ha pubblicato una storia in cui ha mostrato la situazione di subbuglio trovata in casa: borse aperte a terra e una serie di cofanetti di gioielli e orologi di lusso ormai vuoti. Una situazione di caos che ha chiaramente destato molta rabbia e frustrazione nella ragazza, che ha commentato: “Prima che lo scrivano i giornali, questa è l’Italia pezzi di m***a”.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, ad accorgersi che qualcosa non andava è stata proprio Chiara Nasti che, dopo essere arrivata a casa dopo le 17:30, ha trovato la porta chiusa dall’interno. Non riuscendo ad entrare si è subito insospettita e ha deciso di chiamare le forze dell’ordine. Una volta riuscita ad entrare in casa propria, l’influencer si è ritrovata davanti a un vero e proprio caos.

Non è la prima volta che l’influencer e suo marito, giocatore della Lazio e della Nazionale italiana che ha da poco terminato la sua avventura agli Europei, sono stati derubati in casa: già il 22 novembre 2023 la coppia aveva dovuto fare i conti con un altro furto. Una serie di episodi che fa pensare che casa loro sia sotto osservazione dei ladri.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto genitori bis

Un duro colpo per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, che arriva come un fulmine a ciel sereno in un momento di grande emozione per la coppia. I due, infatti, sono in dolce attesa di una bambina che si chiamerà Dea e che presto si aggiungerà alla famiglia insieme al loro primo figlio, Thiago, nato a novembre 2022.

Una grandissima emozione dopo la grande avventura sportiva che Mattia Zaccagni a vissuto agli Europei di calcio 2024 in cui, nonostante la Nazionale non sia riuscita ad arrivare tra le squadre finaliste, il calciatore è stato in grado di far vedere il suo grande talento tirando il gol al 98° minuto della partita contro la Croazia che ci ha salvati da un’eliminazione prematura. Un’impresa festeggiata dall’Italia e da tutta la famiglia con una dolcissima dedica.

Un vero sogno per la coppia che poco più di un anno fa si è sposata con un matrimonio super lusso avvenuto il 20 giugno 2023 nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa in cui sono convolati a nozze Ilary Blasi e Francesco Totti nel 2005.

Fonte: Getty Images

Ora, tra i preparativi per il parto e gli impegni lavorativi, la coppia dovrà far fronte a questo brutto episodio avvenuto in casa: una battuta d’arresto davvero spiacevole, che però non lederà sicuramente la loro felicità e l’attesa di conoscere finalmente la loro piccola Dea.