Chiara Nasti, la figlia di un mese in ospedale: cosa è successo

Fonte: IPA Chiara Nasti

La secondogenita di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la piccola Dea, è ricoverata: a darne notizia è stata la stessa influencer, che su Instagram ha mostrato la neonata su un letto d’ospedale con delle flebo. Uno scatto che ha fatto preoccupare i fan e a cui la madre della piccola non ha fornito spiegazioni: a rassicurare i follower è arrivata Deianira Marzano, che ha spiegato cosa è successo alla bambina, nata un mese fa.

Chiara Nasti, la figlia neonata in ospedale

Tra le storie dell’influencer Chiara Nasti oggi è apparso uno scatto che ha fatto allarmare i fan: la sua secondogenita, la piccola Dea, nata lo scorso 24 luglio, è stata fotografata dalla madre su un letto d’ospedale, circondata dalle flebo. A corredo della foto nessuna spiegazione, solo una piccola didascalia: “Ti amo princi Mia”, seguito da delle emoticon con dei cuoricini.

L’influencer non ha spiegato cosa è successo alla bambina, ma a rassicurare i fan ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, che in una storia sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di avere parlato con Enzo, il papà dell’influencer. Pare che la bambina sia stata ricoverata a causa di “un problema al pancino come viene spesso ai neonati”, quindi qualche complicazione all’apparato gastrointestinale.

Niente di grave per la piccola Dea, che potrebbe essere stata ricoverata solo in via precauzionale per via della tenera età della neonata, venuta al mondo appena un mese fa. L’esperta di gossip non ha fornito ulteriori dettagli su come sta la piccola, ma ha voluto tranquillizzare tutti spiegando che la situazione è sotto controllo e che tutta la famiglia si trova insieme a lei.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni genitori bis: il loro amore

L’influencer e il calciatore Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la seconda volta della piccola Dea lo scorso 24 luglio. La bambina è arrivata a distanza di due anni dalla nascita di Thiago, venuto al mondo il 16 novembre del 2022.

L’amore tra Chiara Nasti e il centravanti della Lazio è sbocciato all’improvviso, dopo che l’influencer aveva chiuso la relazione con Nicolò Zaniolo. I due sono prima diventati genitori del piccolo Thiago, poi a giugno del 2023 hanno deciso di convolare a nozze con un matrimonio extralusso che ha fatto parecchio parlare di sé.

La cerimonia della coppia si è svolta a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa in cui si sono sposati Ilary Blasi e Francesco Totti nel 2005. Il ricevimento poi si è svolto a Villa Miani, una delle location più ambite per i matrimoni nella Capitale. E ovviamente l’influencer non poteva che attirare l’attenzione cambiando ben tre abiti da sposa, uno più spettacolare dell’altro.

Lo scorso 24 luglio l’influencer e il campione sono diventati genitori bis: “Siete la mia forza, la mia luce! Vi amo. Complimenti mammina, benvenuta Dea”, ha scritto il centravanti della Lazio a corredo della prima voto di famiglia che li ritrae tutti insieme su Instagram.