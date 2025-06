Stefano De Martino, l’indizio che confermerebbe il flirt con Angela Nasti

Il conduttore di "Affari tuoi" avrebbe un flirt con l'ex tronista Angela Nasti, come dimostrano alcuni indizi

La vita sentimentale di Stefano De Martino è sempre sotto i riflettori, e ancora una volta si vocifera di un flirt per il conduttore di Affari tuoi. Questa volta però si parla di indizi che confermerebbero le voci che da tempo si rincorrono sull’ex volto di Amici: pare infatti che De Martino stia frequentando Angela Nasti, sorella dell’influencer Chiara Nasti e ex tronista di Uomini e Donne, come gli esperti di gossip sostengono da qualche settimana.

Stefano De Martino, il video che prova il flirt con Angela Nasti

Sembra che il flirt tra Stefano De Martino e Angela Nasti non sia soltanto frutto dei pettegolezzi che vorrebbero il conduttore di Affari tuoi impegnato in una relazione. Pare infatti che l’ex ballerino di Amici, proprio come da qualche tempo sostengono gli esperti di gossip, abbia davvero una liason con l’ex tronista di Uomini e Donne.

A dare conferma di questo nuovo legame sentimentale per l’ex marito di Belen Rodriguez è stato un video dove il conduttore viene pizzicato mentre videochiama una donna, che è proprio Angela Nasti, mentre indossa la maglia del Napoli, fresco di vittoria del quarto scudetto.

La videochiamata si aggiunge a tanti altri avvistamenti della coppia, beccata in più di un’occasione in atteggiamenti di complicità. Secondo alcuni De Martino avrebbe già fatto conoscere la nuova compagna a parte della sua famiglia, ma né il conduttore né l’ex tronista avrebbero confermato – ma neanche smentito – la relazione.

De Martino, i gossip sulla relazione con Angela Nasti

È già da qualche settimana che si rincorrono le voci su una possibile relazione tra Stefano De Martino e Angela Nasti, che oggi, alla luce del video diffuso sul web, stanno diventando sempre più veritiere. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano i due sarebbero stati avvistati insieme a Napoli in occasione della vittoria dello scudetto da parte della squadra campana, addirittura in compagnia del padre di lei.

Nelle storie di Instagram qualche settimana fa Deianira scriveva: “Stefano De Martino e Angela insieme a Napoli, ci stava anche il padre di lei, la cosa è seria”. E aveva aggiunto: “Me lo ha appena detto una persona stra fidata”.

Quel che è certo è che il conduttore non ha alcuna intenzione di dare in pasto la sua vita sentimentale ai giornali: l’ex ballerino di Amici non è mai uscito allo scoperto con altre relazioni, anche se si è parlato spesso dei suoi flirt, da Gilda Ambrosio – con la quale sarebbe partito di recente – a Emma Marrone, anche se si è rivelato solo un fuoco di paglia.

Il flirt con Angela Nasti però troverebbe conferma anche da altri due esperti di gossip, Alessandro Rosica e Amedeo Venza. Secondo loro De Martino e Angela si incontrerebbero in gran segreto, con incontri veloci e soprattutto lontani dai riflettori, per evitare di finire su ogni pagina di cronaca rosa del paese. Eppure se si parla di incontri con le famiglie qualcosa deve essere trapelato: forse le cose tra i due sono più serie di quanto vogliono far credere.