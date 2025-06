Stefano De Martino e i gossip che infastidiscono la Rai: “Serve un’immagine più pulita”

Tensione in Rai. Stefano De Martino richiamato dai vertici per l’eccessiva esposizione mediatica. “Serve un’immagine più pulita” è il messaggio trapelato da Viale Mazzini

Il volto rilassato e sicuro di sé che vediamo ogni sera ad Affari Tuoi nasconde – almeno secondo i vertici Rai – un piccolo terremoto mediatico. Stefano De Martino, ex ballerino diventato uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana, è finito sotto i riflettori non solo per il suo talento ma soprattutto per una lunga scia di gossip. E a Viale Mazzini, pare, la situazione stia cominciando a stare un po’ stretta.

Stefano De Martino, la Rai si agita: troppi flirt

Che Stefano De Martino piaccia alle donne è cosa nota, ma negli ultimi mesi il suo nome è stato associato a così tante presunte relazioni da far impallidire anche il più esperto dei latin lover. Angela Nasti, Caroline Tronelli, Gilda Ambrosio e, di nuovo, la sempreverde Belen Rodriguez sono solo alcuni dei nomi che hanno riempito le pagine dei settimanali. Una vera e propria “overdose di gossip“, come l’ha definita Giuseppe Candela su Dagospia, che avrebbe irritato non poco i dirigenti del servizio pubblico.

“Può fare quello che vuole nella sua vita privata, ma deve avere un’immagine mediatica più pulita” è il monito (non troppo velato) che trapela da Viale Mazzini. A riportarlo è sempre Dagospia, che racconta come i vertici abbiano chiesto al conduttore di mantenere un profilo più sobrio e in linea con l’identità della tv pubblica.

Il motivo? Stefano non è più solo “l’ex ballerino di Amici” o “il fidanzato di Belen”, ma una figura di punta del palinsesto Rai, affidabile e familiare, un volto serale che entra ogni giorno nelle case degli italiani.

L’arte del depistaggio (sentimentale)

Eppure, a guardare le mosse di Stefano De Martino negli ultimi tempi, si direbbe che il diretto interessato non abbia alcuna intenzione di rientrare nei ranghi. Fotografato in Sardegna in atteggiamenti affettuosi con Caroline Tronelli, pizzicato in compagnia di Angela Nasti o a cena con l’ex Gilda Ambrosio, Stefano sembra impegnato più a “mescolare le carte” che a chiarire.

Niente di male, per carità: è un uomo libero, affascinante e capace di prendersi la scena. Ma quando i riflettori della cronaca rosa diventano più accecanti di quelli dello studio televisivo, allora anche la Rai alza un sopracciglio.

Il doppio volto di De Martino: professionista impeccabile, ma la vita privata scotta

C’è una sottile tensione tra il De Martino che domina la scena televisiva con leggerezza e ironia, e quello che catalizza ogni settimana l’attenzione dei rotocalchi. Da Stasera Tutto è Possibile a Bar Stella, il suo talento come intrattenitore è ormai consolidato. È elegante nel portamento, sempre con la battuta pronta e capace di tenere il ritmo anche nei format più complessi.

Eppure, l’immagine che la Rai vorrebbe preservare – più “padre di famiglia”, meno “eterno playboy” – comincia a scricchiolare. E questo anche per via di commenti esterni che gettano altra benzina sul fuoco.

Come quelli della sua ex moglie Belen Rodriguez, che intervistata ha detto: “Il ragazzo è bravo, furbo, è capace. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen‘”. Una frase secca, ironica, ma che riporta l’attenzione su quel nodo che sembra sempre tornare: Stefano come figura ambigua, diviso tra successo professionale e chiacchiericcio sentimentale.