Belen Rodriguez punge Stefano De Martino: “Per arrivare ha scelto cosa sacrificare”

Belen Rodriguez punzecchia l'ex Stefano De Martino in un'intervista in cui parla della sua carriera.

Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez punge Stefano De Martino, parlando del successo del suo ex marito, diventato un conduttore di punta. Dopo la separazione infatti De Martino si è concentrato sul lavoro, ottenendo grandissimi risultati.

Belen Rodriguez, il commento pungente su Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati legati per diversi anni, fra crisi e ritorni di fiamma. Un amore importante, nato negli studi di Amici di Maria De Filippi, coronato dalle nozze e dalla nascita del figlio Santiago.

Nonostante il dolore per la separazione, Belen Rodriguez è rimasta sempre legata a De Martino che è stato, senza dubbio, il grande amore della sua vita. Dopo la separazione, il ballerino si è concentrato sulla carriera, diventando in breve tempo uno dei conduttori di punta della Rai.

Oggi Affari Tuoi, il suo programma, è uno fra i più seguiti, mentre per lui si parla persino della conduzione del Festival di Sanremo. Intervistata dal settimanale Chi, Belen Rodriguez ha commentato il successo dell’ex compagno, pungendolo con una battuta.

La modella infatti ha ricordato il periodo in cui Stefano De Martino era indicato come “il fidanzato di”. All’epoca lei era una showgirl famosissima, mentre lui stava ancora cercando la sua strada.

“Il ragazzo è bravo, furbo, è capace – ha spiegato Belen -. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire “sono la fidanzata di”. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”.

Belen Rodriguez, l’amore dopo Stefano De Martino

Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha vissuto diverse storie d’amore. Prima con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, poi con il motociclista Andrea Iannone, oggi legato ad Elodie.

A segnare l’ultimo addio con De Martino è stata la depressione che ha colpito la showgirl e da cui ha faticato a uscire. “La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe . ha detto -. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in diversi luoghi che non mi appartenevano più”.

La showgirl argentina ha poi affermato di essere single. “Sono single e casta – ha spiegato -. È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata”.

Per ora Belen non cerca un compagno, ma sa perfettamente che persona vorrebbe al suo fianco per costruire una storia d’amore. “Un uomo non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile – ha detto -. Ma non è un discorso femminista: per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere, l’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità. È bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari”.