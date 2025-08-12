Belen Rodriguez di nuovo innamorata: è passione con Nicolò in Sardegna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è di nuovo innamorata. La showgirl argentina è stata avvistata in Sardegna mentre si scambiava un romantico bacio con Nicolò. Dopo un lungo periodo da single, in seguito alla separazione da Stefano De Martino, la modella si sarebbe nuovamente innamorata.

Belen Rodriguez innamorata di Nicolò

A svelare la storia d’amore – che fino ad ora Belen Rodriguez era riuscita a nascondere da occhi indiscreti – è il settimanale Chi che ha pubblicato alcuni scatti che raccontano l’estate della showgirl in Sardegna. Nelle immagini Belen si diverte in acqua con Nicolò e i due si scambiano un romanticissimo bacio. Quelle in Costa Smeralda rappresentano per la Rodriguez le vacanze della rinascita, segnate da una nuova consapevolezza e da grande serenità.

La showgirl argentina è partita ormai diverse settimane fa alla volta della Sardegna, affittando una villa con alcune amiche e con i figli, Santiago e Luna Marì. Prima della partenza, la Rodriguez aveva rilasciato una lunga intervista in cui aveva spiegato di essere serena e single. Belen aveva confidato di sentirsi bene da sola e di sognare un uomo che fosse perfetto per lei, senza più drammi o difficoltà come era accaduto in passato.

“Sono single e casta – aveva confessato -. È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata”. La showgirl aveva confidato di sognare “un uomo non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile. Ma non è un discorso femminista: per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere, l’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità. È bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari”.

Nicolò sarà la persona giusta per regalare questo sogno a Belen? Per ora la showgirl non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo e del suo nuovo fidanzato si sa poco e niente.

Gli amori di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez non è l’unica ad aver scelto la Sardegna come meta per le sue vacanze. Quest’anno a raggiungere l’isola è stato anche un suo ex storico, Stefano De Martino, arrivato a Porto Cervo con la nuova fidanzata Caroline Tronelli. I due hanno vissuto in passato una storia importante, segnata dalle nozze e dalla nascita di Santiago, primogenito della conduttrice.

In seguito Belen ha vissuto altre relazioni. Dopo la prima rottura con De Martino si è legata ad Andrea Iannone. In seguito si è innamorata di Antonino Spinalbese da cui ha avuto la seconda figlia, Luna Marì. Quando la sua relazione con Stefano è naufragata ancora una volta, Belen è sprofondata nell’incubo della depressione. Un periodo difficile da cui è uscita grazie all’amore per la famiglia e al legame con Elio Lorenzoni che sembrava la persona giusta per lei.

Poi l’addio – sembra per incompatibilità con la famiglia Rodriguez – e la scelta della showgirl argentina di concentrarsi solo sulla carriera e sui figli. Nicolò arriva all’improvviso, ma potrebbe fare parte da tempo del circolo di amicizie di Belen.