Stefano De Martino, il gesto inequivocabile per Caroline Tronelli

IPA Stefano De Martino

Non c’è alcun dubbio sulla coppia dell’estate: è formata da Stefano De Martino e Caroline Tronelli. E anche se non sono fidanzati “ufficialmente”, è di loro che si parla (continuamente). Dopo il primo scoop insieme, lanciato da Alessandro Rosica, le luci dei riflettori sono puntati su di loro: si frequentano ormai da tempo, ma De Martino, il conduttore di punta della Rai, è estremamente riservato. Ecco perché un gesto non è passato inosservato.

Stefano De Martino, il gesto per Caroline Tronelli

Non è un mistero: Stefano De Martino, sin dall’ultima relazione pubblica con Belen Rodriguez, non ha più voluto condividere troppo della propria vita privata sui social. Ogni tanto uno scatto, ma ben poco altro. Anche in occasione delle interviste rilasciate, il conduttore è sempre stato pacato. Dopo l’addio a Belen (l’ennesimo, con divorzio annesso questa volta), su di lui abbiamo saputo ben poco, fino a quando Alessandro Rosica non ha parlato di una bellissima ragazza al fianco di Stefano, ovvero Caroline Tronelli.

Il 27 giugno, durante una puntata di Affari Tuoi, aveva detto di essere “single per legittima difesa”, ma nell’ultimo periodo è stato visto spesso insieme alla Tronelli: quest’ultima avrebbe persino conosciuto Santiago, il figlio che Stefano ha avuto dall’ex moglie Belen Rodriguez. Eppure, anche se si professa single, al suo fianco c’è sempre lei, Caroline, a cui Stefano ha messo like nelle ultime foto condivise su Instagram. Non un dettaglio di poco conto, considerando che il profilo della Tronelli è chiuso. Rimane una piccola traccia, ma anche un gesto che fa presagire la vicinanza tra Stefano e Caroline, sempre più evidente, ed è innegabile.

I “problemi” con la Rai smentiti da De Martino

C’è da aggiungere che Stefano De Martino sarebbe stato richiamato dalla Rai per la sua condotta, anche se il conduttore stesso ha voluto mettere a tacere i pettegolezzi. “Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato, sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro”. L’indiscrezione, condivisa da Dagospia, alla fine è stata smentita dal conduttore. Anche perché, poco prima dell’estate, il conduttore è stato avvistato con diverse donne, come Angela Nasti e Gilda Ambrosio.

“L’overdose di gossip che travolge Stefano De Martino avrebbe infastidito i vertici”, aveva scritto Dagospia. Nell’ultimo periodo, però, lo abbiamo visto sempre più spesso con Caroline Tronelli: lei vorrebbe addirittura convivere, secondo le ultime indiscrezioni, ma lui non sarebbe sicuro di questo passo, che rimane importante.

A Vanity Fair, non pochi mesi fa De Martino aveva confermato ancora una volta di essere single: “Non c’è nessuna. O meglio: nessuna ha resistito a lungo. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo”. Considerando che Caroline ha conosciuto Santiago, sicuramente la storia sta comunque andando per la direzione giusta.