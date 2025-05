Fonte: IPA Stefano De Martino accostato a Gilda Ambrosio. Una storia in passato e ora in vacanza insieme

Sono anni ormai che Stefano De Martino fa parlare di sé (anche) per la sua vita sentimentale. Soltanto Belen è riuscita a fargli mettere la testa a posto, anche se per un breve periodo. Il matrimonio, il tira e molla, i tradimenti ma, intanto, anche uno splendido figlio, Santiago, che li legherà per sempre. Ora il conduttore è single e spesso accostato a svariate donne. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto che ritraggono Stefano De Martino con la stilista Gilda Ambrosio. Un rapporto che non è di certo nato oggi, anzi. I due si sono ritrovati insieme a Miami, così da trascorrere qualche giorno di vacanza.

Non un viaggio di coppia per il conduttore di Affari Tuoi, sia chiaro, essendo i due in compagnia di un gruppo di amici. Da buon papà, Stefano ha poi portato con sé anche Santiago, al suo nuovo approdo negli Stati Uniti.

Come detto, non un rapporto nuovo. Lo dimostrano le parole di De Martino risalenti al 2018: “Gilda fa parte della mia vita. Ho un rapporto speciale con lei. Abbiamo una grandissima affinità”. Alcuni però ritengono che la linea dell’amicizia possa essere stata superata.

Gli esperti di gossip ribadiscono come ci sia stata una vera e propria relazione, in passato. Una storia tenuta segreta, accantonata poi nella fase del riavvicinamento con Belen, purtroppo durato molto poco.

I due sono stati immortalati all’interno del lussuoso albergo Soho Beach House, nel cuore di Miami Beach. È bene chiarire come le foto non evidenzino alcuna effusione. Sembra però che il rapporto sia ora più saldo rispetto al passato. Un’amica irrinunciabile, dunque, che potrebbe tornare a essere altro.

Galeotto fu Mahmood

Le vacanze a Miami non sono recentissime. Attualmente infatti De Martino è impegnato con le riprese di Affari Tuoi, che cambierà programmazione e proseguirà (probabilmente) fino all’estate. È invece decisamente recente la sua presenza al concerto al Forum di Assago.

Anche in questo caso al suo fianco c’era Gilda Ambrosio. Quest’ultima, però, è una grande amica del cantante, dunque la sua presenza potrebbe non rappresentare una prova. Un appuntamento o no? Sappiamo che il conduttore non parla della sua vita privata. Non lo ha fatto neanche dopo le tante dichiarazioni di Belen in seguito alla loro nuova separazione.

Sembra però ormai accantonata l’ipotesi che Angela Nasti fosse divenuta una persona speciale nella sua vita, romanticamente parlando. Si dice ci sia stata una scintilla ma, data l’assenza a Miami e Milano, pare non si divampata in un incendio.

Molto potrebbe essere chiarito quest’estate. Stefano De Martino sarà da solo con Santiago, come già accaduto, o in un gruppo di amici e con al seguito Gilda o un’altra donna? (a mascherare un’ipotetica relazione dinanzi ai paparazzi). Ancora un po’ di pazienza.