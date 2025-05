Mahmood, De Martino ospite speciale al suo concerto: il bacio e la dedica del cantante

Ogni concerto di Mahmood è un evento e dunque non poteva di certo passare inosservata la presenza di un personaggio noto come Stefano De Martino. Per lui posto d’onore all’evento e una dedica del cantante che è stata ricambiata con un affettuoso bacio sulla guancia.

Mahmood, la dedica e il bacio con Stefano De Martino al suo concerto

Mahmood e Stefano De Martino amici? A quanto pare sì e tra il cantante e il conduttore di Affari Tuoi ci sarebbe anche una grande stima reciproca, oltre che sincero affetto. Proprio domenica 25 maggio Mahmood si è esibito al Forum di Assago per una delle tappe del suo NLDA Tour e, per l’occasione, si è ritrovato in platea un ospite d’eccezione.

Stefano De Martino infatti, dopo i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, sarebbe rientrato a Milano per trascorrere del tempo con suo figlio Santiago, avuto dall’ex moglie Belen Rodriguez, e avrebbe approfittato per assistere al concerto di Mahmood.

I ben informati rivelano che per l’occasione il conduttore avrebbe avuto un posto d’onore nel corridoio riservato a videomaker e fotografi, circondato dalla security, per poter passare inosservato.

Invece Mahmood, felice di trovare l’amico tra i fan presenti al live, avrebbe deciso di sorprenderlo scendendo dal palco prima di intonare il suo tormentone Soldi, e di salutarlo con una calorosa dedica. Al grido di “Fate un applauso per il boss Stefano De Martino”, Mahmood si è guadagnato un bell’abbraccio da parte di Stefano e anche un affettuoso bacio sulla guancia. Inutile dire che il tutto è stato prontamente ripreso.

Stefano De Martino, personaggio del momento: i progetti futuri e la liason con Angela Nasti

Stefano De Martino sembra proprio essere uno dei personaggi di punta del momento: promettente e talentuoso conduttore, saldamente al timone di Affari Tuoi, ha però anche altri importanti progetti che bollono in pentola. Recentemente il conduttore ha tracciato un bilancio del primo anno trascorso in Rai al timone del programma di punta del prime time, confessando che in molti all’inizio non lo credevano all’altezza della situazione.

I suoi trascorsi come ballerino ad Amici, e il difficile divorzio da Belen Rodriguez con le relative accuse di tradimento, avevano probabilmente un po’ minato la sua figura a livello professionale. Con il tempo però Stefano era riuscito a far cambiare idea ai più, dimostrando non solo talento per la conduzione, ma una una simpatia travolgente capace di bucare lo schermo.

Tuttavia i rumors affermano che proprio in questi giorni la Rai abbia bloccato ben tre programmi che avrebbero dovuto partire a breve e che vedevano coinvolto proprio De Martino. Sembra che la decisione sia stata presa per tutelare il conduttore ed evitarne la sovraesposizione, oltre a possibili passi falsi.

A rivelarlo è stato Giuseppe Candela per Dagospia, il quale ha aggiunto anche un dettaglio sulla trasposizione televisiva del progetto teatrale Meglio stasera: la trasmissione, che avrebbe dovuto vedere proprio la presenza di De Martino, sarebbe stata sospesa perché i vertici Rai avrebbero giudicato lo spettacolo troppo debole dal punto di vista televisivo.

Tra progetti andati in porto ed altri sospesi dunque, De Martino sembra essere al momento nell’occhio del ciclone mediatico, anche per via della sua presunta liason con Angela Nasti. Stefano sarebbe infatti stato pizzicato in compagnia dell’ex tronista di Uomini e Donne e il padre di lei durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.