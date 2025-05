Stefano De Martino dopo la vittoria del Napoli “Con Angela Nasti e il padre di lei”: l’indiscrezione

Stefano De Martino starebbe frequentando in segreto Angela Nasti e, in occasione della vittoria del Napoli, c’è chi dice di averli visti insieme al padre di lei!

Stefano De Martino, l’indiscrezione di Deianira Marzano su Angela Nasti

non sarebbe più single: secondo l’esperta di gossip, le indiscrezioni su una possibile liason del conduttore di Affari Tuoi consarebbero più concrete che mai e i due sarebbero stati pizzicati proprio a Napoli insieme al padre di lei.

Stefano De Martino è ormai uno dei conduttori di punta della televisione italiana, apprezzato per la sua proverbiale simpatia e la sua capacità di entrare in profonda empatia con il pubblico. E da quando è diventato uno dei volti di punta della Rai, l’ex ballerino di Amici è anche diventato decisamente più attento alla propria privacy.

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez infatti, e le molteplici storie che gli sono state attribuite, De Martino non è più stato pizzicato a frequentare nessuna donna, anche se ora i ben informati concordano nel vederlo impegnato in una liason sempre più stretta con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, nonché sorella della celebre influencer Chiara Nasti. E se Chiara è da tempo sposata con il calciatore Mattia Zaccagni dal quale ha avuto due bambini, e con il quale ci sarebbe già aria di crisi, Angela sarebbe ancora alla ricerca dell’anima gemella.

Tuttavia gli esperti di gossip, come Deianira Marzano, da tempo vociferano di una possibile storia proprio tra il conduttore e l’influencer: De Martino e Angela Nasti sarebbero anche stati avvistati insieme a Napoli in occasione della vittoria dello scudetto da parte della squadra campana. Nulla di strano, visto che entrambi sono napoletani, ma quello che ha fatto alzare le antenne ai fan è stata un’indiscrezione rilasciata proprio dalla Marzano in una storia su Instagram: Deianira sarebbe stata informata da una fonte super sicura e fidata che Stefano e Angela sarebbero stati visti insieme…al padre di lei.

Le presentazioni tra Stefano e il possibile futuro suocero sarebbero dunque già state fatte, segno che il rapporto tra i due starebbe prendendo una piega piuttosto seria. Nelle stories Deianira scrive “Stefano De Martino e Angela insieme a Napoli, ci stava anche il padre di lei, la cosa è seria” e aggiunge “Me lo ha appena detto una persona stra fidata”.

Stefano De Martino e Angela Nasti: quando usciranno allo scoperto?

La storia tra il conduttore Rai e l’influencer dunque sarebbe più seria di quanto si possa immaginare e dunque forse proprio per proteggere la loro relazione i due starebbero così attenti a non farsi vedere insieme, per evitare di far finire subito in pasto al gossip un sentimento appena sbocciato.

D’altronde Stefano De Martino è stato più volte criticato per la fine della storia con Emma Marrone prima e Belen Rodriguez poi, soprattutto per quanto riguarda le presunte infedeltà che avrebbe riservato all’ex moglie. Angela Nasti, da parte sua, è saltata all’onore della cronaca per la partecipazione in qualità di tronista a Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi. Dunque nessuno dei due potrebbe aver voglia di uscire allo scoperto troppo presto, anche se gli indizi di una relazione inizierebbero ad essere più di uno, alimentati soprattutto dagli esperti di gossip come Alessandro Rosica e Amedeo Venza che si sarebbero lasciati sfuggire più di una notizia.

Secondo loro De Martino e Angela si incontrerebbero in gran segreto, incontri veloci e soprattutto lontani dai riflettori per evitare di finire nel solito tritacarne mediatico e per quanto i ben informati assicurino che De Martino sarebbe diventato bravissimo ad ingegnarsi per non essere paparazzato in dolce compagnia, qualche cosa dev’essere trapelato: se Stefano è stato visto con Angela e il padre di lei, evidentemente il flirt sarebbe reale e anche in fase piuttosto avanzata.