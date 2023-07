Belen e Stefano De Martino, è finita: l’ombra del tradimento dietro la rottura

Belen e Stefano De Martino si sono lasciati? Sembra davvero di sì. La coppia, in crisi già alla fine della primavera, si sarebbe separata nuovamente e questa volta in via definitiva. A dimostrarlo ci sarebbe il profilo Instagram di lei, dal quale sarebbero sparite le foto del marito – a eccezione di una – dopo che lui è stato visto alla presentazione dei palinsesti senza la fede al dito. Le voci si sono sprecate, fino al momento in cui la showgirl argentina è stata avvistata mano nella mano con un noto imprenditore al compleanno del cognato Ignazio Moser, al quale non ha partecipato suo marito.

La rottura tra Belen e Stefano De Martino

Secondo il settimanale Diva e Donna, Belen e Stefano De Martino sono stati sul punto di lasciarsi. Per sanare la crisi, avrebbero deciso di raggiungere Ponza in barca e insieme alla famiglia, con il figlio Santiago e la piccola Luna Marì. Un fine settimana bellissimo e all’insegna del romanticismo che aveva scacciato tutte le voci di rottura ma, a quanto pare, non sarebbe bastato.

È stato sufficiente rivedere lui in pubblico per alimentare nuove indiscrezioni. Il conduttore di Stasera tutto è possibile e Bar Stella si è infatti presentato alla presentazione dei palinsesti senza la fede al dito, lasciando così intendere che il suo matrimonio fosse nuovamente giunto al capolinea. La vicinanza di Alessia Marcuzzi – che invece avrebbe ritrovato il suo ex marito Paolo Calabrese – aveva poi fatto pensare a un possibile legame tra i due, poi smentito da lei che si è però affrettata a cancellare tutto prima che venisse diffuso.

Si è parlato di tradimento, da parte di lui, poi smentito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha escluso categoricamente la possibilità che Stefano De Martino abbia un’altra donna. La stessa assicura però che la notizia della fine del matrimonio di Belen Rodriguez stia per essere diffusa, non si sa ancora con quale mezzo. Non è infatti un caso che la showgirl abbia deciso di cancellare tutte le foto scattate insieme a suo marito.

Le tappe della crisi

La coppia, amatissima da tutto il pubblico, aveva deciso di riprovarci tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, subito dopo la rottura di lei con Antonino Spinalbese, papà della sua piccola Luna Marì. Le foto in aeroporto parlavano chiaro: tra di loro c’era stato un bel ritorno di fiamma. Dopotutto, non hanno mai smesso di amarsi. Almeno lei, che ha sempre dichiarato che Stefano De Martino avrebbe sempre avuto un posto speciale nel suo cuore.

A un anno e mezzo dalla rappacificazione, arriva la prima crisi. Tutto si risolve con un lungo weekend a Ponza col quale hanno riunito la famiglia, con un’armonia spazzata via da lui che partecipa alla presentazione dei palinsesti Rai senza la fede. Seguono le voci di vicinanza con Alessia Marcuzzi, rispedite al mittente, e Belen che cancella l’ultima foto scattata con lui. Torna il sereno, forse, come testimonia la foto pubblicata da Stefano De Martino a bordo di un’auto d’epoca al fianco di sua moglie. Subito dopo, però, lei viene pizzicata mano nella mano con un imprenditore – Elio – al compleanno di Ignazio Moser. Le fedi sono sparite da entrambi gli anulari: lei ha cancellato tutte le foto da Instagram e, ora, si aspetta l’annuncio ufficiale.