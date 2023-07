Belen Rodriguez, dopo le voci di crisi con De Martino avvistata con un altro uomo

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Un nuovo colpo di scena nella telenovela estiva che vede protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da diversi giorni si susseguono infatti con una certa insistenza delle voci che vorrebbero la coppia profondamente in crisi: nessuna dichiarazione dai diretti interessati, ma una serie di indizi disseminati sui social che hanno in parte confermato il pettegolezzo. Ad avvalorare ancora di più l’ipotesi di una recente rottura tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano è arrivata nelle ultima ore una segnalazione clamorosa: non solo la relazione sarebbe giunta al capolinea, ma la Rodriguez sarebbe già stata avvistata in compagnia di un misterioso (e facoltoso) uomo.

Stefano e Belen: è crisi?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez ci hanno abituati a sorprese e colpi di scena: nel corso degli anni i due si sono ritrovati più volte, dando prova di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Tuttavia hanno dovuto spesso fronteggiare anche periodi di crisi ed incomprensioni, proprio come quello che starebbero attraversando attualmente. Il condizionale, al momento, è d’obbligo, poiché i diretti interessati sono trincerati dietro un assordante silenzio. Ma i particolari che hanno allarmato i fan sono molti.

Fonte: Getty Images

Sin dalla scorsa settimana, i più attenti hanno notato che né Belen né Stefano indossano la fede nuziale nelle ultime foto pubblicate sui rispettivi profili social. E in molti hanno storto il naso per la vicinanza del conduttore partenopeo ad Alessia Marcuzzi nella serata di presentazione dei palinsesti Rai. Un’affinità che non poteva di certo passare inosservata viste le voci di un presunto flirt tra i due risalenti a qualche anno fa. Ai due indizi, se n’è aggiunto da qualche ora un terzo: una segnalazione secondo cui Belen non solo non sarebbe più insieme a Stefano De Martino, ma avrebbe già iniziato a frequentare un misterioso uomo, già presentato alla famiglia in occasione del compleanno di Ignazio Moser.

Chi è l’uomo misterioso avvistato con Belen

L’indiscrezione arriva dall’esperta di gossip Deianira Marzano: è lei a pubblicare un video in cui si intravede Belen Rodriguez stringere la mano di un uomo alla festa di Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia. Al party la famiglia Rodriguez si è presentata al gran completo, e neanche a dirlo, c’era un unico grande assente: Stefano De Martino. A sostegno della tesi, la Marzano ha quindi pubblicato delle segnalazioni inviatele da alcune fan che, specifica lei stessa, sono comunque da prendere con le pinze.

“Lei si trovava in montagna con questo imprenditore. Secondo te se ne andava da sola in un resort di lusso, posto ultra romantico, dove vanno solo le coppiette?” scrive l’informatrice nel messaggio recapitato a Deianira, aggiungendo altri dettagli “E’ tornata da Ponza, è rimasta a Milano due giorni, si è tolta la fede ed è partita. Sono due settimane che non si separa da questo“. Il fortunato in questione sarebbe un facoltoso businessman bergamasco di nome Elio.

La ‘gola profonda’ fa infine luce sulla posizione di De Martino: ” Stefano la fede la portava fino a mercoledì scorso (era stato a Procida con amici e la indossava). È tornato a Milano, si è beccato il palo e se l’è tolta. Tornato a Napoli per i palinsesti e la mattina dopo si è preso il figlio ed è volato a Londra”. Al momento non sappiamo se si tratti solo di pettegolezzi o ci sia un fondo di verità in queste indiscrezioni: gli unici a poter risolvere il mistero, come sempre, sono i diretti interessati. Che, speriamo, decidano presto di fare luce su una situazione sempre più intricata.