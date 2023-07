Belen cancella Stefano De Martino da Instagram. E lui toglie la fede

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Si lasciano, si prendono, si lasciano ancora. Belen e Stefano De Martino sono abituati agli alti e bassi, alle crisi e alle rappacificazioni che fanno sognare tutto il loro pubblico. E, a distanza di oltre un anno dal riavvicinamento con il quale hanno provato a darsi un’altra possibilità, emergono dei dettagli che preannunciano una rottura imminente. A cominciare dal gesto di avviso di lei, che ha cancellato il loro ultimo selfie insieme, per arrivare al conduttore di Stasera tutto è possibile che si è presentato alla presentazione dei palinsesti Rai senza fede.

Il gesto di Belen contro De Martino

Eliminata l’ultima foto con Stefano De Martino. Sarebbe questa la reazione di Belen Rodriguez all’ennesima crisi con suo marito, e padre del primogenito Santiago, annunciata in pompa magna dal settimanale Diva e Donna. Impossibile, ci siamo detti, dato che li avevamo appena visti felici alle Isole Pontine in barca e con tutta la famiglia riunita. Eppure, proprio quel weekend sarebbe servito ad appianare le troppe divergenze che ancora stavano guastando il loro matrimonio.

L’ultima foto insieme è scomparsa. Il selfie più recente che la coppia ha condiviso con i follower non si trova più sul profilo della showgirl argentina che sta vivendo un momento di profonda incertezza. Sul piano professionale è stata infatti tracciata una riga netta dalla quale ripartire: Belen, dopo molti anni, non sarà alla guida di Tu Sì Que Vales – in cui non sarà sostituita – e a Le Iene, che passa nelle mani di Veronica Gentili.

Poco male, per lei, che avrebbe in mente una serie di altri progetti personali da seguire – compresa la sua impresa – e ai quali ha tutta l’intenzione di dedicarsi. Il suo saluto a Mediaset, che ha definito un arrivederci, è stato elegante e pacato. Nelle sue parole, ha trovato spazio soprattutto Maria De Filippi, tra le prime a credere in lei come conduttrice, promuovendola alla guida di uno dei programmi più seguiti del sabato sera.

Stefano De Martino di nuovo senza fede

Il prezioso gioiello ha spesso funzionato come spartiacque tra una crisi e l’altra. La presenza o meno della fede nuziale all’anulare di Stefano De Martino dice moltissimo sull’andamento della loro unione, nonostante sia stato visto senza anche quando le cose andavano benissimo. L’ultimo episodio in cui è stato notato sprovvisto del cerchio d’oro che ha sancito il loro amore eterno è recente e significativo. Il conduttore Rai si è infatti presentato alla presentazione dei palinsesti a mani nude, segno che qualcosa non sta girando per il verso giusto.

Da parte sua, vige il più rigoroso silenzio. C’è invece chi è pronto a scommettere che sia nuovamente molto vicino ad Alessia Marcuzzi, sua collega e amica, ma non ci sono state conferme in merito. Solo mere indiscrezioni, per il momento, che si inseriscono in un equilibrio fragile come cristallo e che però si basa su un amore grandissimo da parte di entrambi. Hanno voluto riprovarci tantissime volte, segno che tra di loro esiste qualcosa di davvero speciale, ma le voci di crisi – stavolta – si sono fatte più insistenti che mai.