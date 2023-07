Belen e De Martino “di nuovo in crisi”: niente fede al dito (e Alessia Marcuzzi)

Fonte: IPA Stefano De Martino, la crisi con Belen e il flirt con Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una storia degna di una telenovela. Dopo i vari tira e molla di questi anni la coppia – che si è formata nel 2012 grazie ad Amici di Maria De Filippi – sembrava propensa più che mai a far funzionare il rapporto, tenendo alla larga tensioni e incomprensioni. Nell’ultimo periodo, però, pare che il fuoco del ritorno di fiamma si sia affievolito e non poco. Si è vociferato di un’ennesima crisi, di un nuovo addio, che trova ora conferma negli ultimi indizi che addetti ai lavori e fan non hanno potuto fare a meno di notare.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno ancora insieme?

Alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2023-2024, che si è tenuta a Napoli, Stefano De Martino è arrivato senza fede al dito. Un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti e che ha destato parecchia perplessità. Nessuna dichiarazione da parte del diretto interessato, che solo qualche settimana fa mostrava entusiasta sui social network le immagini della sua vacanza in barca, al largo delle isole Pontine, con Belen Rodriguez e i piccoli Santiago e Luna Marì.

Perché non indossare la fede ad un evento del genere, tra l’altro pieno di giornalisti e curiosi? Solo una scelta comoda e pratica (sono tanti gli uomini ma anche le donne che decidono di non indossare la fede nuziale tutti i giorni) o c’è dell’altro? Di recente l’ex ballerino di Amici ha fatto una curiosa confessione sulla fede nuziale. “Ogni volta che io e Belen ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre”, ha ammesso, assicurando di essere un partner tutt’altro che perfetto.

Stefano De Martino e quella vicinanza sospetta ad Alessia Marcuzzi

Oltre all’assenza della fede nuziale, ai palinsesti Rai della nuova stagione televisiva non è passato inosservato il feeling tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. In passato i due hanno lavorato insieme a L’Isola dei Famosi su Canale 5 e ora sono entrambi i volti di punta di Rai 2. La Pinella è stata riconfermata alla guida di Boomerissima, che ripartirà a fine ottobre, mentre il marito di Belen Rodriguez sarà al timone di diversi programmi per la rete più giovane della Rai.

De Martino e la Marcuzzi sono apparsi sorridenti e complici, si sono seduti vicini, e hanno scattato diverse foto insieme: un’intesa che ha riportato a galla quel vecchio gossip su Stefano e Alessia. Stando a quanto scriveva nel 2020 Dagospia, l’ex fidanzato di Emma Marrone e la bionda presentatrice avrebbero vissuto un flirt che avrebbe mandato in crisi i rispettivi rapporti. All’epoca Alessia risultava ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi – che ha poi mollato nel 2022 – mentre De Martino era tornato per la seconda volta insieme a Belen.

Secondo alcune fonti consultate dal portale di Roberto D’Agostino la Rodriguez avrebbe addirittura cacciato via di casa il marito dopo aver scoperto della presunta tresca con Alessia Marcuzzi. L’ennesimo allontanamento che ha spinto la showgirl argentina tra le braccia di Antonino Spinalbese, l’hair stylist e influencer dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marì nell’estate 2021. Cosa succederà ora? Appuntamento alla prossima puntata.