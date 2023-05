Stefano De Martino e l’amore per Belen: “Starmi accanto non è facile”

Il loro amore procede a gonfie vele, anche se come in ogni coppia a suon di compromessi. È quello che ha confessato Stefano De Martino sul suo rapporto con Belen Rodriguez, una relazione oggi stabile e solida che come tanti amori ha attraversato qualche tempesta.

Stefano De Martino e Belen, il loro amore perduto e ritrovato

Non è certo un mistero: oggi Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più innamorati che mai, ma non sempre il loro rapporto è stato solido come in questo momento. La coppia ha attraversato momenti di crisi e di separazione, ma adesso tutto procede per il meglio.

Lo ha raccontato lo stesso conduttore in un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha parlato del rapporto con la moglie e di qualche piccolo compromesso per portare avanti una relazione serena, come l’idea di dormire in camere separate. Una soluzione già amata da altri vip – basti pensare a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis – e che vorrebbe adottare anche De Martino.

“Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”, ha svelato il presentatore Rai. Ma l’intervista al magazine è stata anche l’occasione per parlare della piccola Luna Marì, nata dalla relazione fra la moglie e l’ex gieffino Antonino Spinalbese.

Con lei ha un rapporto speciale: “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo“. Nessuna crisi all’orizzonte per i due, nonostante ciclicamente vengano fuori nuovi pettegolezzi e gossip che riguardano la loro storia d’amore.

Anzi il loro matrimonio – che non si è mai interrotto perché la coppia non ha mai completato le pratiche di divorzio nei loro periodi di allontanamento – è più forte che mai: “Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre”, ha confessato Stefano.

I difetti di Stefano De Martino

Nell’intervista a Oggi l’ex ballerino di Amici ne ha approfittato anche per confessare qualche suo difetto. Del resto anche la stessa Rodriguez non ha mai nascosto i lati più “birichini” e “furbacchioni” del marito, confessando di “avergli spezzato le ossa” più volte, e di avere difficoltà a tenerlo a bada.

Parole confermate anche da De Martino, che ha ammesso: “È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci“. Ma a queste parole, romantiche e sentite, ha aggiunto: “Sono meglio come ex che come compagno, starmi accanto non è facile“.

Stefano pare consapevole dei suoi limiti, come lo è sempre stata Belen: forse sta proprio qui il segreto del loro amore, che nonostante le separazioni, le crisi, gli allontanamenti e gli alti e i bassi continua a bruciare come una fiamma che proprio non riesce a spegnersi.

E alla fine dell’intervista il conduttore ha avuto modo di parlare anche parlato di uno scambio avuto tempo fa con una grande amica, che lo ha bacchettato nel momento in cui il successo lo aveva travolto: “A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva ‘Sei un pirla’”.