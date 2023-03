Belen, confessioni sull’amore a “Le Iene”: “A Stefano ho spezzato le ossa più volte”

Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua vita privata e della sua storia con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha raccontato del suo legame con il marito nel corso di un’intervista de Le Iene Inside, lo spin off del noto programma di Italia 1 in programma la domenica sera. L’occasione è stato un servizio tutto dedicato all’amore, alla fedeltà e alla monogamia, durante il quale anche Belen ha detto la sua.

Belen, le confessioni inaspettate su Stefano De Martino

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino oggi procede a gonfie vele, ma continua a infiammare le pagine di cronaca rosa, sebbene gli errori del passato siano ormai acqua passata. La showgirl ha infatti parlato del suo rapporto con il marito durante l’ultima puntata della trasmissione Le Iene Inside, dedicata all’amore e alle relazioni.

Così l’argentina non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine a De Martino, e incalzata dalle domande di Nina Palmieri, ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!”, ha confessato. E alla domanda su come la showgirl gestisca questa sua esuberanza in amore, lei ha riposto ridendo: “Non lo tengo a bada”.

“Ma gli spezzi le ossa?”, ha domandato Nina. “Gliele ho spezzate più di una volta“. Parole che sono sembrate un chiaro riferimento ai (presunti) tradimenti di Stefano, ma su cui nessuno dei due ha mai voluto soffermarsi, senza rilasciare dichiarazioni in merito.

Eppure Belen non ha mai fatto mistero di aver sofferto – e non poco – per la fine della relazione con Stefano, come aveva raccontato qualche tempo fa in un’intervista: “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo”.

Le parole di Belen sull’amore

Durante l’intervista Rodriguez ha anche parlato dell’amore, spiegando la sua visione sulla questione: “L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”.

E c’è da dire che le pause non sono mancate nella loro relazione: a distanza di qualche anno dall’inizio della loro storia d’amore (e dal matrimonio celebrato nel 2013) i due si erano allontanati, tanto che Belen aveva avuto una storia con Andrea Iannone – oggi felicissimo con Elodie – mentre nel frattempo De Martino aveva una liason con Gilda Ambrosio.

Nel 2019 i due erano tornati insieme, un ritorno di fiamma che aveva fatto sognare tutti ma che dopo poco tempo aveva portato i due a separarsi di nuovo. Risale a quel periodo infatti la storia d’amore con Antonino Spinalbese, che ha reso Belen mamma per la seconda volta di Luna Marì.

Nonostante il loro passato turbolento, oggi la showgirl e De Martino non potrebbero essere più felici: la loro storia procede per il meglio, nonostante di tanto in tanto si diffondano a macchia d’olio le voci di una crisi, sempre prontamente smentite a suon di post su Instagram. E nel frattempo c’è chi parla di una gravidanza, che sancirebbe il ritrovato amore per la coppia.