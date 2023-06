Belen, il suo “Ti amo” non è per De Martino: la foto che scatena la polemica

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Sole, mare, una barca romantica nella quale trascorrere i giorni migliori. Belen dice ancora ti amo, ma questa volta le sue parole d’amore non sono rivolte a Stefano De Martino. Nessuna crisi all’orizzonte, comunque, ma in questi primi giorni d’estate il cuore è tutto per la sua bambina. La piccola Luna Marì sta crescendo (compie 2 anni a luglio 2023) ed è legatissima alla sua mamma. Sono infatti numerose le foto che le ritraggono insieme, anche quelle che non mancano di scatenare polemiche tra gli utenti che richiedono l’ennesimo intervento di mamma Veronica Cozzani, indignata per qualche commento di troppo rivolto proprio nella direzione di sua figlia.

Belen, la foto con Luna scatena la polemica

Uno scatto dolcissimo, condiviso su Instagram, che immortala la fine di una lunghissima giornata trascorsa tra mare e sole. È così che Belen Rodriguez ha voluto rappresentare questo suo primo week end estivo, trascorso insieme al marito Stefano De Martino e ai due figli, Santiago e Luna Marì. In particolare, è una foto con lei che ha scatenato la polemica – se così possiamo chiamarla – tra gli utenti del suo profilo, che l’avrebbero trovata troppo simile a una foto condivisa da Chiara Ferragni che teneva la piccola Vittoria tra le braccia e in una posizione molto simile.

Chi ha copiato chi? Verrebbe da chiedersi. Probabilmente nessuno perché le coincidenze esistono, ma le parole eccessive impiegate da alcuni sono state intercettate immediatamente da Veronica Cozzani, mamma di Belen, intervenuta immediatamente per difendere la figlia maggiore (non è la prima volta). L’hater è stato infatti rimesso al suo posto, beccandosi dell’ignorante per aver paragonato le due foto, comunque molto simili, ma che niente avevano a che vedere l’una con l’altra.

Le parole d’amore di Belen

“Te amo”, ha scritto la showgirl argentina a corredo dell’immagine nella quale tiene in braccio Luna, teneramente addormentata sul suo petto e fasciata in un asciugamano, probabilmente reduce dall’ultimo bagno in mare. Parole d’amore che, per una volta, non sono rivolte al marito Stefano De Martino con il quale avrebbe deciso di limitare al minimo il presidio social, per non alimentare voci e pettegolezzi sul loro conto che – a ogni apparizione – si sprecano.

Tra lei e Luna Marì c’è un rapporto bellissimo. La piccola, avuta da Antonino Spinalbese nel 2021, sta crescendo circondata dall’amore di mamma e papà, nonché di quello di Stefano De Martino che considera come uno zio. Trascorrono infatti moltissimo tempo insieme, in cui è incluso anche Santi con cui la bambina ha un legame dolcissimo.

Se la vita personale di Belen procede a gonfie vele, per quella professionale è ancora tutto da scrivere. La showgirl non è stata infatti riconfermata alla guida di Le Iene e avrebbe rifiutato la conduzione di Tu Sì Que Vales, che rinnova parte della giuria con l’arrivo di Luciana Littizzetto. La sua destinazione, per il momento, è dunque ignota. Si è parlato di un possibile approdo a La Talpa, che dovrebbe prendere il posto di Isola dei Famosi, ma tutto è ancora nel campo delle più strette indiscrezioni.