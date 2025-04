Il tempo guarisce ogni ferita e il rapporto tra Stefano De Martino ed Emma Marrone ne è la prova. I due, ex ormai da tanti anni, sono riusciti a trovare il modo per rientrare l’uno nella vita dell’altra e viceversa. In un video pubblicato su Instagram, si respira una gran serenità tra i due. Qualcosa di impensabile svariati anni fa, quando l’ex ballerino di Amici aveva lasciato la cantante per seguire il cuore, che batteva per Belen Rodriguez.

Stefano De Martino ed Emma Marrone

Rivedendo le foto della loro relazione, sembrano passati molti più anni. Da allora infatti Stefano De Martino ed Emma Marrone sono molto cambiati. Trasformate inoltre anche le rispettive carriere, ormai definitivamente decollate.

La cantante e il conduttore sono oggi amici e, del resto, De Martino aveva raccontato a Francesca Fagnani di non riuscire a concepire l’uscita totale dalla vita di una persona alla quale si è voluto così tanto bene.

Il tempo ha guarito il cuore di Emma, ospite dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, altro grande successo del suo ex, che dalla prossima stagione sarà promosso su Rai 1. Appuntamento previsto per martedì 8 aprile su Rai 2 ma, com’è ormai abitudine, lo spettacolo ha inizio già sui social.

Il dietro le quinte del programma è tanto divertente quanto lo show in sé. Ecco dunque De Martino fare capolino nel camerino dell’amica, così da darle un po’ fastidio. Un botta e risposta tra loro sereno e divertente, in breve divenuto virale.

Siparietto tra ex

Sul profilo Instagram ufficiale di Rai 2 è stato pubblicato un video che vede protagonisti Stefano De Martino ed Emma Marrone, ma non solo. Il conduttore ha infatti coinvolto due dei suoi ospiti fissi: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Impegnata al “trucco e parrucco”, la cantante si è ironicamente lamentata con il presentatore. L’ospite principale merita un trattamento particolare, che passi anche da un regalo di un certo tipo: “Maria non ti ha insegnato niente? Io vengo ospite al tuo programma e non mi vai a comprare una giacca di belle, un bracciale d’oro”.

Quasi offeso, si fa per dire, De Martino mostra il regalo già pronto, poggiando una scatola sul ripiano dinanzi a lei, che pare contenere dei pomodorini: “Quelli li ho già a casa”. Tutti hanno il sorriso sul volto e allora Stefano lascia la stanza e confabula con Izzo e Paolantoni.

Citando Massimo Troisi in Scusate il ritardo, propone ai due di contribuire per il regalo a Emma: “Facciamo dieci euro io, dieci euro Biagio e un milione e mezzo tu (Paolantoni, ndr), così le compriamo una casa a Roma”.

Izzo è pianamente d’accordo e se la ride, tanto cosa se ne deve fare dei soldi l’amico, spiega. Di colpo la cifra aumenta, si passa a 1 milione 750 e poi si arriva a 2 milioni, che nel frattempo è stata vista una casa più bella, vista mare.

Paolantoni si allontana, sornione, dicendo che ci penserà, e intanto è appuntamento fissato con Emma: “Ti dico solo una cosa, domani hai un appuntamento. Ti dico solo rogito. Rogito, domani rogito. Una bella casa, vista ‘male’”.

Inutile dire che nei commenti i fan si sono scatenati. In tantissimi ritengono che la scintilla sia infine ritornata tra i due. Sappiamo però benissimo quanto De Martino sia affascinante e adori essere al centro dell’attenzione. Un vero e proprio showman, dinanzi e dietro la macchina da presa. Non sembra esserci altro in questo caso che un’alchimia amicale.