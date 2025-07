Stefano De Martino in vacanza d’amore con Caroline, baci e carezze in barca

Stefano De Martino in vacanza con Caroline Tronelli: tra baci e tenerezze in barca, il conduttore sembra aver finalmente ritrovato l’amore sotto il sole d’estate

L’estate 2025 di Stefano De Martino si conferma tra le più chiacchierate del mondo dello spettacolo: il celebre conduttore campano, reduce da una stagione di grandi soddisfazioni sul piccolo schermo e pronto a tornare con nuovi progetti televisivi, è di nuovo al centro dell’attenzione, ma stavolta per motivi di cuore. Dopo settimane di indiscrezioni e presunti flirt, a far parlare è una serie di foto che lo ritraggono in atteggiamenti teneri con una ragazza durante una vacanza in barca. Tra sorrisi complici, carezze rubate e un bacio che non lascia spazio ai dubbi, sembrerebbe proprio che Stefano abbia finalmente ritrovato l’amore.

Stefano De Martino, in vacanza con Caroline non si nasconde più

Stefano De Martino continua a veleggiare verso i felici lidi dell’amore: in questi giorni il conduttore di Affari Tuoi si gode alcuni momenti di spensieratezza tra sole e mare in compagnia di colei che da alcune settimane sembra essere diventata una presenza fissa nella sua vita: Caroline Tronelli.

La giovane ragazza sembra proprio rappresentare un nuovo capitolo della vita sentimentale di Stefano: dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez e i presunti flirt con Angela Nasti e Gilda Ambrosio, De Martino sembrerebbe aver trovato in Caroline un porto sicuro in cui fermarsi per godersi le gioie di un nuovo sentimento.

Sui magazine e sui social impazzano le foto che lo ritraggono sereno e coinvolto in vacanza con Caroline, lontano dai riflettori ma al centro della curiosità mediatica. Ancora non c’è la conferma ufficiale da parte sua, ma i fan sono già in fermento: la bionda ragazza è solo un flirt estivo o qualcosa di più profondo?

Dalle immagini diffuse in esclusiva da Chi sembrerebbe che le cose tra i due siano piuttosto serie, soprattutto considerando che De Martino – ultimamente molto schivo e riservato nel mostrarsi – sembrerebbe aver mollato ogni resistenza rinunciando a nascondersi, segno che la storia con Caroline potrebbe non essere un semplice fuoco di paglia estivo.

La modella 22enne, figlia di un caro amico di famiglia del conduttore, sembrerebbe proprio aver fatto breccia nel cuore di Stefano e avrebbe anche tutte le carte in regola per diventare la sua nuova fidanzata. Anche perché, secondo i ben informati, De Martino sembrerebbe proprio aver perso la testa per Caroline e c’è chi dice che sia veramente innamorato di lei.

Stefano De Martino, il bacio con Caroline conferma il gossip: è amore

A confermare la storia tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli ci avrebbero pensato gli scatti rubati del settimanale Chi che li avrebbero pizzicati in teneri atteggiamenti. I due, in vacanza in barca, sarebbero stati paparazzati mentre si scambiano gesti affettuosi e un bacio che sembrerebbe mettere a tacere ogni dubbio: la storia tra il conduttore di Affari Tuoi e la modella sembrerebbe essere più concreta che mai.

Per molto tempo infatti a De Martino sono stati affibbiate numerose relazioni, molte mai confermate come quella con Angela Nasti o Gilda Ambrosio, e secondo i rumors la Rai avrebbe richiesto in via non ufficiale un’immagine mediatica più coerente e “pulita” da gossip vari per il suo conduttore di punta.

Dunque per diverso tempo Stefano avrebbe cercato di mantenere un low profile a livello affettivo, per evitare ulteriori richiami.

Ora però la volontà di non nascondersi più sembrerebbe proprio il segno che qualcosa è cambiato e se su Chi si parla di un “amore alla luce del sole” a testimonianza che quello di Stefano non sarebbe più un semplice flirt ma qualcosa di più profondo ed importante da vivere in piena libertà, su Diva e Donna sono state pubblicate le foto di quel bacio che sembrerebbe suggellare l’inizio di un nuovo amore.

Il titolo del settimanale, “Pazzo d’amore”, sembrerebbe infatti confermare la presenza di un legame profondo tra De Martino e la Tronelli: il conduttore, impegnato al momento nelle Arene con il suo Meglio stasera Summer Tour 2025 sembrerebbe dunque aver finalmento deposto le armi ed essersi arreso alla potenza dell’amore per Caroline.