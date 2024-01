Chiara Nasti incinta: la dedica di Zaccagni dopo il Gol al derby

Fonte: IPA Nozze Nasti-Zaccagni, le foto e tutti i dettagli: l’abito da sposa? Un sogno

Chiara Nasti, nota influencer e moglie di Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, è incinta del loro secondo figlio. Questa gioiosa notizia è stata annunciata in modo sicuramente unico e ironico dallo stesso Zaccagni durante una partita cruciale. In una serata magica per i tifosi della Lazio, Zaccagni, eroe del derby, ha condiviso il momento di pura gioia non solo con i suoi compagni di squadra e i fan, ma anche con l’intera famiglia biancoceleste.

Chiara Nasti incinta per la seconda volta: la decida su Instagram al marito

Chiara Nasti, influencer rinomata e già madre del piccolo Thiago, ha mostrato sulle reti social l’immagine del marito, accompagnata da una dichiarazione d’affetto: “Ti amo papi! Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora!!”. Questa foto ha catturato non solo l’essenza del loro amore, ma anche l’eccitazione per la nuova vita che stanno per accogliere. Il gesto di Zaccagni, mettere il pallone sotto la maglia come simbolo di una gravidanza, è un classico nel mondo del calcio, ma in questo caso ha un significato ancora più speciale. Le voci su questa dolce attesa circolavano da alcuni giorni, alimentate da foto su social network in cui molti fan avevano notato un “pancino sospetto”. La conferma è arrivata in “grande stile”. Dopo il gol di Zaccagni nel derby di Coppa Italia Lazio-Roma, Chiara ha pubblicato una foto del marito che celebra il gol in un modo molto particolare. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i seguaci della coppia, che hanno già accolto il piccolo Thiago, il primo figlio di Chiara e Mattia, nato poco più di un anno fa. Tra i commenti dei follower, c’è anche chi spera che questa volta la coppia possa accogliere una bambina. Il matrimonio della coppia, celebrato meno di un anno fa, aggiunge un ulteriore tocco di romanticismo a questa notizia.

Le ultime controversie su Chiara

Chiara Nasti, moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, non è nuova alle luci della ribalta, ma non sempre per motivi positivi. Negli ultimi tempi, alcune sue dichiarazioni e comportamenti sui social network hanno suscitato critiche e polemiche tra gli utenti del web. Una delle questioni più discusse riguarda un’affermazione di Chiara sulla sua gravidanza: “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo! Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 chili per la mia gravidanza non ho problemi. Dopo li toglierei subito”. Questo commento ha generato un dibattito acceso, con alcuni che l’hanno interpretato come una mancanza di empatia verso le esperienze altrui in gravidanza e una certa superficialità nel trattare un argomento delicato. Inoltre, le polemiche non si sono limitate solo ai commenti di Chiara, ma si sono estese anche alle immagini che lei e suo marito condividono sui social. Foto che ritraggono la coppia in situazioni di lusso e ricchezza hanno alimentato ulteriori critiche da parte di alcuni utenti, che vedono in queste immagini un ostentato esibizionismo.