Chiara Nasti mostra il fisico: “Dopo 9 mesi post parto sono già come prima”

Fonte: IPA chiara nasti

Sono passati nove mesi dalla nascita di Thiago Zaccagni, il figlio del calciatore della Lazio e Chiara Nasti. In questo periodo l’influencer napoletana non ha smesso di aggiornare i suoi follower, circa due milioni, sulla crescita del suo primogenito ma anche sulla sua nuova vita da mamma dove lo sport e l’alimentazione hanno avuto un ruolo fondamentale per stare bene fisicamente e mentalmente. Dopo la gravidanza la 25enne ha fatto il possibile per tornare alla sua forma fisica ed è riuscita nell’intento.

Chiara Nasti, come è tornata in forma dopo il parto

“Carmine, senza te non ce l’avrei mai fatta giuro”, ha premesso Chiara Nasti su Instagram, dove ha condiviso una storia in cui si mostra in top e pantaloncini. Carmine è Menna, il suo personal trainer di fiducia da anni, che segue anche altri personaggi famosi come Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. “9 mesi post parto e già sono come prima, grazie per il supporto. Oltre la mia volontà tu sei un ottimo motivatore”, ha aggiunto l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

In una precedente storia, in risposta ad una fan, Chiara Nasti ha svelato come è riuscita a tornare in forma subito dopo il parto: “Faccio fatica a prendere peso in generale, nonostante mangio molto – ha rivelato -, non sono una di quelle che si nutre con insalata, anzi! Ho fatto allenamento fino al settimo mese di gravidanza e dopo 40 giorni dal parto ho ripreso”. Attività fisica, corretta alimentazione e un pizzico di fortuna sono dunque i segreti della moglie di Zaccagni.

Chiara Nasti e la voglia di Zaccagni di un secondo figlio

Sebbene sia ritornata in perfetta forma fisica Chiara Nasti non ha nascosto pubblicamente di avere ansie come tante altre mamme: “A volte penso di non essere una brava mamma. Ho ansie e un miliardo di paure a volte vado in crisi totale e penso di non essere una brava mamma e ho tutti dietro che mi ricordano che sono bravissima nel farlo! A volte sì, non nego che mi manca un casino la spensieratezza che avevo prima ma poi ci sono quei momenti a fine giornata dove dorme beatamente a fianco a me e penso che non potevo fare scelta migliore, che provo un amore incondizionato per il mio bambino”.

Intanto Mattia Zaccagni ha già chiesto alla moglie di allargare la famiglia con un secondo bebè, magari con una bambina. Chiara Nasti è però titubante e dopo aver un certo equilibrio preferisce andarci piano prima di una seconda gravidanza. “Se stiamo già pensando al secondo figlio? Mio marito sì, vorrebbe una bimba il prima possibile: vediamo. Calma”, ha fatto sapere sui social network. “Se mio figlio fosse stato femmina l’avrei chiamato Barbie”, ha confidato invece qualche tempo fa.

La storia d’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono conosciuti nell’estate 2021 a Ibiza, grazie ad alcuni amici in comune. Un colpo di fulmine che ha cambiato le vite di entrambi velocemente. Lei era reduce dal flirt finito male con Niccolò Zaniolo e con Zaccagni ha trovato la vera felicità. A un anno dal primo incontro la nascita del figlio Thiago mentre a giugno 2023 la Nasti e il giocatore sono convolati a nozze.