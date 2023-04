Chiara Nasti, prove da sposa: la prima foto in abito bianco su Instagram

Fonte: IPA Chiara Nasti, prove generali da sposa: in abito bianco su Instagram

Chiara Nasti sarà presto sposa e su Instagram non manca di aggiornare i suoi follower sui dettagli delle sue nozze con il suo grande amore e padre di suo figlio Mattia Zaccagni. L’influencer ha infatti pubblicato sul suo profilo uno scatto che la immortala in abito bianco, durante le prove per la scelta di quel vestito (o più di uno) che la accompagnerà durante il suo giorno più bello.

Le prove dell’abito da sposa di Chiara Nasti su Instagram

Un vestito vaporoso e bianco candido, con uno strascico lunghissimo e pieno di balze: Chiara Nasti ha mostrato su Instagram le sue prime prove con l’abito da sposa, lasciandosi immortalare nell’atelier che le permetterà di sfoggiare un capo meraviglioso per il suo giorno più bello.

L’influencer infatti sta cominciando a svelare a poco a poco i dettagli delle sue nozze con Mattia Zaccagni, che si terranno, come anticipato prima dal settimanale Chi e poi confermato da lei stessa qualche tempo fa tra le storie, il prossimo 20 giugno.

Il vestito mostrato da Nasti ovviamente non sarà quello che indosserà quel giorno, come lei stessa ha spiegato ai suoi follower: del resto tradizione vuole che l’abito rimanga fino all’ultimo momento un mistero per tutti, soprattutto per lo sposo, che rimarrà certamente incantato alla vista della sua amata sposa.

“Un sogno”, ha scritto Chiara a corredo dello scatto, da cui traspare tutta l’emozione per quel giorno. Di certo la scelta non si discosterà molto dal modello scelto per Instagram: in molti sperano di vederla con un abito romantico e principesco. “Sarai la sposa più bella del mondo“, ha poi commentato il calciatore, che non vede l’ora di aspettarla all’altare.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, i dettagli delle nozze

È un momento magico per Chiara Nasti, che dopo essere diventata mamma del piccolo Thiago, fra pochi mesi convolerà a nozze con il suo grande amore, Mattia Zaccagni. Il calciatore della Lazio aveva stupito la compagna – ancora incinta all’epoca – con una romanticissima proposta di nozze, durante una cena a lume di candela in una location da sogno.

I mesi sono passati, e dopo la nascita del loro primo figlio, adesso è arrivato il momento di organizzare tutto il necessario per il giorno delle nozze. I due infatti si sposeranno il 20 giugno a Roma, come confermato dalla stessa influencer qualche settimana fa tra le storie di Instagram.

Si tratterà certamente di un matrimonio in grande stile: come anticipato dal settimanale Chi, la coppia ha scelto una delle location più gettonate della Capitale per festeggiare il loro giorno più bello. Parliamo di Villa Miani, dimora storica dell’Ottocento sulla sommità di Monte Mario, a pochi passi da Piazza San Pietro, tra immensi saloni affrescati e una vista panoramica mozzafiato su Roma.

Le prime indiscrezioni parlano di 200 invitati, tra parenti, amici e colleghi: ovviamente sarà un matrimonio super social, proprio come ci ha abituato Chiara Nasti. È ancora avvolta nel mistero la scelta della chiesa dove si svolgerà il rito religioso: pare che i due abbiano optato per la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa che ha fatto da scenografia alle nozze tra Ilary Blasi e Francesco Totti.