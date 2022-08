Chiara Nasti e Zaccagni si sposano, la romantica proposta su Instagram

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano: l’influencer e il calciatore, che sono in attesa del loro primo figlio, convoleranno a nozze nei prossimi mesi. Il campione infatti, durante una romantica cena a lume di candela, ha chiesto la mano della compagna, che si è commossa alla vista dell’anello di fidanzamento.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la proposta di nozze

Una romanticissima proposta di nozze quella di Mattia Zaccagni a Chiara Nasti: il calciatore ha approfittato di una cena al lume di candela in una location da favola al mare per chiedere la mano della sua amata. Il momento è stato ovviamente condiviso su Instagram: i due infatti sono stati immortalati proprio un attimo prima che il calciatore della Lazio si inginocchiasse per dare l’anello alla compagna e chiederle di sposarlo.

Zaccagni non ha fatto in tempo a pronunciare la fatidica domanda che la Nasti era già sciolta in lacrime, in ginocchio insieme al compagno: tra abbracci e baci pieni di emozione, l’influencer napoletana ha dato la mano al compagno per indossare il prezioso anello e pronunciare quel “Sì” tanto atteso.

“Non vedo l’ora di essere tua moglie”, recita la didascalia a corredo del romanticissimo video della proposta, accompagnato dalle struggenti note del brano firmato da Lana Del Rey Young e Beautiful. Poi è arrivato un bacio ad arricchire questo momento perfetto, fatto d’amore e tenerezza.

La coppia ha anche condiviso un selfie dolcissimo, in cui l’influencer, in primo piano e ancora commossa, mostra l’anello di fidanzamento, mentre Zaccagni la bacia teneramente. È ancora presto per conoscere i dettagli del matrimonio: la data infatti è top secret, ma con molta probabilità le nozze saranno fissate dopo la nascita del bimbo che la Nasti porta in grembo.

Chiara Nasti, la gravidanza social

Chiara Nasti sta vivendo un momento davvero speciale e magico: l’influencer infatti, oltre alle grandi soddisfazioni personali, è in attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore con Mattia Zaccagni.

La Nasti ha ritrovato il sorriso accanto al calciatore dopo la fine della relazione turbolenta con Nicolò Zaniolo. L’influencer aveva confessato di non essere “né felice né appagata” in quel rapporto, e per questo, prima di uscire allo scoperto con il suo Mattia ha aspettato di essere sicura di questo amore. “Abbiamo reso pubblica la nostra relazione solo dopo otto mesi perché ne siamo convinti al cento per cento”, aveva raccontato sui social.

Poi è arrivato l’annuncio più bello, quello della gravidanza, lo scorso aprile durante la partita tra la Lazio e lo Spezia: dopo aver segnato, Zaccagni ha preso il pallone e l’ha messo sotto la maglia, mentre con il pollice mimavo un ciuccio. Mosse inequivocabili, che mostravano tutta la gioia di diventare papà. Il video del momento, pubblicato su Instagram, era stato condiviso anche in quell’occasione dalla coppia. “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori… Ti aspettiamo amore della nostra vita”.

Ma per Chiara Nasti e Zaccagni i gesti plateali non sono certo finiti qui: per svelare il sesso del bebè hanno organizzato un party allo Stadio Olimpico di Roma, rivelando, tra le lacrime e una gioia incontenibile, di aspettare un maschietto.