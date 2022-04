Chiara Nasti è incinta: “Pieni di felicità”. La bellissima dedica di Zaccagni in campo

Pancioni vip del 2022

Chiara Nasti sarà mamma. L’influencer, che ha finalmente ritrovato il sorriso accanto a Mattia Zaccagni, è incinta del suo primo figlio e non potrebbe essere più felice. Un periodo veramente incredibile, per lei, che oltre alle soddisfazioni professionali può ora gioire per questo nuovo e importantissimo traguardo d’amore.

Chiara Nasti è incinta, l’annuncio di Mattia Zaccagni

Hanno cercato di tenere tutto segreto ma non sono riusciti a trattenersi a lungo. La felicità, troppo grande per essere limitata a soli due cuori, è esplosa in campo durante il match tra la Lazio e lo Spezia, al momento del gol segnato dal bomber dei biancocelesti. Un gesto da vero campione, quello di Zaccagni, che ha voluto dedicare il punto al bambino – o alla bambina – che ha concepito con Chiara Nasti.

Il pallone è finito dritto sotto la maglia, mentre il pollice ha mimato il ciuccio, quasi a voler richiamare gli indimenticabili annunci fatti in campo da Francesco Totti per i suoi tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Questo grande onore è toccato oggi a Zaccagni, che ha voluto gridare al mondo di essere pronto per diventare papà.

Il momento è stato ripreso dall’influencer che, nel suo seguitissimo profilo, ha speso parole meravigliose per colui che sarà il padre di suo figlio (o di sua figlia): “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita . Ti amo papy”.

Chiara Nasti in dolce attesa, il sorriso ritrovato dopo Zaniolo

L’influencer viene da un periodo particolarmente difficile della sua vita. Conclusa la sua relazione turbolenta con Nicolò Zaniolo, che a sua volta è diventato padre di Tommaso da Sara Scaperrotta, ha deciso di voltare pagina e provare a essere felice con una persona che l’ha fatta uscire da quel vortice dannoso nel quale era pericolosamente caduta. La fine della loro relazione è stata tutt’altro che semplice. Per questo motivo – e per salvaguardare il nuovo compagno – Chiara Nasti ha deciso di tenere per sé il suo legame con Zaccagni, fino a che non hanno deciso di renderlo noto a tutti e di comune accordo.

L’occasione per tornare su quanto vissuto insieme a Zaniolo si è presentata per il primo Natale trascorso con il nuovo fidanzato, momento al quale ha dedicato un post ad hoc: “Non mi sentivo né bene né appagata. Ero stata sempre con persone che, conoscendole, pian piano mi facevano sentire nulla e non c’entravano niente con me. Abbiamo reso pubblica la nostra relazione solo dopo otto mesi perché ne siamo convinti al cento per cento”.

Non mancano le foto insieme, quelle che riprendono la vita quotidiana ma anche i momenti di relax più belli. Tante le immagini che li ritraggono insieme in vacanza ma, adesso, il viaggio si fa davvero lungo ed emozionante. Entrambi sembrano pronti a farsi sconvolgere la vita dal piccolo che stanno aspettando. Cambierà tutto e subito, certo, sarà una corsa estenuante e non più verso quella porta che il trequartista conosce molto bene, ma nella direzione dell’amore (e della responsabilità) più grande.