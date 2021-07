Zaniolo papà, Sara Scaperrotta ha partorito. E il campione vola dal figlio

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Nicolò Zaniolo è diventato papà. Come rivela Ansa, la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, ha dato alla luce un bellissimo maschietto che hanno chiamato Tommaso. Il piccolo arriva a pochi giorni dallo sfogo di sua madre sui social, nei quali ha spiegato quale fosse la sua situazione a qualche ora dal parto.

Nonostante gli evidenti attriti tra i due ex, Zaniolo non ha esitato a chiedere un permesso dagli allenamenti con la Roma di José Mourinho per andare a trovare il suo bambino appena venuto al mondo. Il campione giallorosso ha raggiunto la Scaperrotta per prendere tra le braccia la creatura che hanno voluto insieme, quando ancora speravano che la relazione potesse durare a lungo.

I dissapori potrebbero così appianarsi proprio grazie all’arrivo di Tommaso, che porterà amore e gioia in questa nuova famiglia che lo ha comunque atteso con trepidazione. Ed è proprio per questo che Zaniolo ha immediatamente lasciato il campo per andare ad assumersi questo nuovo ruolo, più importante di qualsiasi match calcistico, e che lo accompagnerà per tutta la vita.

La storia tra la Scaperrotta e Zaniolo si è interrotta malgrado la gravidanza di lei. Il calciatore aveva infatti deciso di troncare ugualmente nonostante il bambino in arrivo, oltretutto con il favore dei riflettori. Per la sua ex, non è stato facile affrontare le voci che lo vedevano vicino a Madalina Ghenea o a Chiara Nasti, ma ha comunque deciso di tenere ogni commento per sé fino alla fine della gravidanza.

Prima della nascita di Tommaso, Sara ha voluto rompere il silenzio attraverso i suoi canali social, ai quali ha affidato un lungo sfogo nel quale ha anche spiegato come Zaniolo le abbia chiuso tutte le porte, bloccandola e alzando un muro.

Il gesto compiuto dal calciatore nel giorno del parto ha però confermato che l’amore per suo figlio non ha subito alcuna battuta d’arresto e – non è da escludersi – che possa riconciliarsi anche con la madre per il bene del piccolo appena nato, considerata anche la foto pubblicata dallo stesso centrocampista sul suo profilo Instagram, in cui si mostra con in braccio il bebè.

Messe da parte le voci e i gossip che riguardano la loro vita privata, Sara Scaperrotta e Nicolò Zaniolo sono ora chiamati a mettercela tutta nella prova più importante: quella di crescere Tommaso insieme, con amore e nella più completa armonia.