Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, amore al capolinea: gli indizi su Instagram

editato in: da

Sembra che l’amore tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sia giunto al capolinea (solo qualche mese fa sembra che la loro love story dovesse durare per sempre, vedi il video in alto). Dalla coppia non sono arrivate conferme né smentite, tuttavia spesso non servono parole per comunicare qualcosa di così importante. E in effetti quel che è accaduto nelle ultime ore sui loro profili Instagram sembrerebbe confermare i sospetti dei fan.

Gli indizi social non mancano. Basta sfogliare i loro account per accorgersi che sono sparite tutte le tracce della loro love story. I due non si seguono più a vicenda e, come se non bastasse, hanno cancellato le foto che li ritraevano insieme e di cui hanno fatto sfoggio in questi due mesi di relazione, mostrandosi sempre molto affiatati e innamoratissimi.

Dopo settimane di indiscrezioni, lo scorso febbraio la splendida influencer napoletana e il calciatore avevano dato conferma del loro amore ai fan, pubblicando il primo scatto di coppia. Una foto dalla quale traspariva una dolcezza travolgente e che non lasciava spazio ad alcun dubbio. Un romantico weekend per festeggiare insieme San Valentino, regali e fiori all’insegna del romanticismo.

Le settimane successive sono state un ulteriore prova della splendida relazione tra i due che, passo dopo passo, hanno aggiunto qualche tassello in più. Chiara e Nicolò hanno mostrato il tatuaggio fatto insieme (un cuore trafitto da una freccia), poi il periodo di convivenza nella casa di Zaniolo a Torino, dove la bella Chiara ha avuto la possibilità di legare con la madre di lui, Francesca Costa. Insomma, una love story tra giovanissimi che ha fatto sognare per un po’ chi li segue con tanto affetto.

Poi all’improvviso qualcosa sembra essere cambiato e tutti gli scatti che immortalavano i momenti felici trascorsi insieme sono spariti: niente più foto di coppia né stories, niente più abbracci e tenere effusioni né “ti amo” urlati ai quattro venti. Non sappiamo se si tratti di una crisi momentanea o se Chiara e Nicolò si siano lasciati definitivamente. Questo soltanto il tempo lo dirà.

Potrebbero aver avuto peso sulla loro decisione gli eventi al centro del quale si è ritrovato il calciatore. Prima la presunta relazione con Madalina Ghenea, da lei smentita senza mezzi termini. Poi la notizia della gravidanza di Sara Scaperrotta, che aspetta un bimbo da lui e per cui si è dichiarato pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Ma sono tutte supposizioni, non ci resta che attendere eventuali comunicazioni dai diretti interessati.