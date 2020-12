Nicolò Zaniolo fa chiarezza sulla ex, Sara Scaperrotta è incinta

editato in: da

Chi è Sara Scaperrotta, la fidanzata di Zaniolo

Il Settimanale Oggi ha lanciato l’indiscrezione secondo cui, Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, sarebbe incinta.

Il giovane calciatore della Roma si è ritrovato costretto a fare chiarezza sulla situazione, anche perché il suo nome, oltre che per le imprese calcistiche, è recentemente finito accanto a quello di Madalina Ghenea, nota modella e attrice con cui Nicolò ha intrapreso una nuova storia d’amore.

Attraverso la Gazzetta dello Sport, Nicolò ha chiarito la sua attuale posizione, fugando ogni dubbio: Zaniolo ha dichiarato che la storia con Sara è ormai finita da qualche tempo per alcune differenze definite “inconciliabili” con la sua vita da professionista.

Quando mi ha comunicato la gravidanza, sono stato onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto, e pur non essendo più il suo compagno mi assumerò ogni responsabilità da padre

Il calciatore ha condiviso le sue stesse dichiarazioni sul profilo Instagram ufficiale, con la volontà di chiudere una volta per tutte le questioni sulla sua vita privata che in queste settimane hanno alimentato i gossip e infastidito il calciatore, che spera di rivedere il suo nome comparire sui giornali per le sue imprese sportive e non per la sua vita privata.

Sara Scaperrotta, che presto quindi diventerà mamma, è una studentessa di moda e costume dell’Università La Sapienza di Roma e su Instagram conta più di 100mila follower. Terminata la storia con Nicolò, potrà contare su di lui in qualità di papà del suo bambino.

Il centrocampista della Roma, talento italiano del calcio di soli 21 anni, ha affrontato ben due operazioni alle ginocchia in un solo anno. In questi giorni la bellissima Madalina Ghenea attraverso Instagram ha fatto capire che sì, è in corso una relazione proprio con Nicolò Zaniolo. Madalina, oltre ad aver calcato le passerelle di tutto il mondo, nel nostro Paese è diventata molto celebre tanto da scendere la famosa scalinata del Festival di Sanremo del 2016 e partecipare ancora prima, nel 2011, a un’edizione di Ballando con le Stelle.