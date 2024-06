Modella per un'agenzia di Milano, Giulia Bernacci è la fidanzata di Nicolò Fagioli che torna in campo dopo la squalifica agli Europei 2024

Fonte: IPA Nicolò Fagioli

È un’annata di certo non facile, per Nicolò Fagioli, convocato da Mister Luciano Spalletti per gli Europei 2024 in Germania dopo la squalifica scontata per il caso scommesse. Al suo fianco c’è sempre lei, Giulia Bernacci, la fidanzata che è stata al suo fianco nei momenti più difficili e che è ricomparsa sui social dopo che il suo compagno ne aveva limitato il presidio a seguito dei continui insulti ricevuti dopo la sanzione che l’ha portato fuori dall’area di gioco per 7 mesi. Ora che è tutto finito, sono tornati a essere sereni e si godono l’avventura continentale che l’ha riportato in campo dopo il match della Juventus contro il Monza del 25 maggio.

Chi è Giulia Bernacci

La fidanzata di Nicolò Fagioli è una modella iscritta a una nota agenzia milanese. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, perché nonostante la sua professione non ama condividere troppi dettagli sulla sua vita privata. Potrebbe essere quasi coetanea del suo compagno, che è nato nel 2001, ma non si hanno certezze a riguardo.

Molto attiva su Instagram e su TikTok, Giulia Bernacci è solita condividere moltissimo della sua vita professionale e qualcosa della sua vita privata. È conosciuta soprattutto per essere la fidanzata del centrocampista della Juventus, finito nel bel mezzo di uno scandalo esploso intorno all’ambito delle scommesse sportive e fomentato dalle indiscrezioni di Fabrizio Corona.

La vita privata

Giulia Bernacci e Nicolò Fagioli sono una coppia da giugno 2020 ma non hanno mai raccontato dove e quando si siano conosciuti. Lei era comunque intervenuta sul suo profilo Instagram per festeggiare i 20 anni del suo fidanzato. Queste le sue parole: “Tu porti una torcia al buio delle sere. L’oceano celeste dentro il mio bicchiere. La serenità a chi non ha un mestiere. La mano che stringo se sto per cadere. A te che ogni giorno riesci a tirare fuori la parte più bella di me… Mi rendi davvero tanto felice. A volte ti guardo e penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita, a vederti crescere ogni giorno di più. Grazie per le emozioni che mi fai provare e per rendermi così tanto fiera di te. Auguri amore mio. Ti amo”.

Alla fine del 2023, la coppia è stata travolta dallo scandalo calcio scommesse e che hanno affrontato insieme. Lui, che ha già scontato la squalifica di 7 mesi dall’attività sportiva, ha limitato i commenti sui social dopo essere stato letteralmente coperto dagli insulti che si sono rivolti anche alla sua fidanzata, benché lei non avesse alcuna colpa.

“Il periodo più difficile è stato un anno fa. Ero ancora dentro al gioco e finché non è successo tutto questo casi*o il problema c’era, con amici e famiglia. Solo dopo ho chiesto aiuto. Bisogna chiedere aiuto. Pensate che ero arrivato a giocare dodici ore al giorno, sempre con il telefonino in mano, trascuravo i famigliari e la mia ragazza. Ero diverso. Forse ho capito troppo tardi che era una malattia, ma voi non iniziate nemmeno a giocare e coltivate i vostri sogni”, ha dichiarato Fagioli prima del suo ritorno in campo.