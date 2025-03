Sophie Codegoni, nuovo amore dopo Basciano: sarebbe un famoso calciatore

L'influencer, ex tronista di Uomini e Donne, avrebbe voltato pagina in amore dopo la turbolenta rottura con l'ex compagno, con il quale è ancora in causa

Sophie Codegoni sarebbe tornata a sorridere dopo la chiacchierata separazione da Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine. Un attimo di pace per l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, che ha vissuto mesi piuttosto complicati. Da qualche settimana la 24enne avrebbe cominciato a frequentare un famoso calciatore: Nicolò Fagioli. Centrocampista della Nazionale Italiana, ex giocatore della Juventus attualmente in prestito alla Fiorentina, lo sportivo è anche lui reduce da un periodo tutt’altro che semplice, legato allo scandalo del calcio scommesse che l’ha allontanato dal campo per svariati mesi.

Il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni è il calciatore Fagioli?

Flirt in corso tra Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli. O almeno così sussurra l’esperta di gossip Deianira Marzano, che cita diverse fonti. A parlarne anche Ivan Rota su Dagospia, che scrive pure di una presunta reazione di gelosia da parte di Alessandro Basciano.

“Barbie e Ken. A Milano gira la voce che Sophie Codegoni avrebbe un filarino con il calciatore Nicolò Fagioli. Lui è tenero: sembra un bambolotto. Un po’ come Basciano, l’ex di lei che recente ha dato di matto in discoteca perché gli era arrivato alle orecchie il gossip”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non avrebbe dunque fatto i salti di gioia nell’apprendere della presunta liaison dell’ex compagna, che per il momento non ha ancora né confermato né smentito. Bocca cucita pure da parte di Fagioli, che fino a qualche tempo fa risultava fidanzato con la modella Giulia Bernacci. La ragazza è sempre stata accanto al calciatore dopo lo scandalo scommesse che l’ha travolto ma qualche mese fa la relazione, che andava avanti dal 2020, è giunta al termine.

Nicolò Fagioli e lo scandalo del calcio scommesse

Coetaneo di Sophie Codegoni e piacentino di nascita, Nicolò Fagioli è considerato un enfant prodige del calcio. Dopo i primi passi sul campo, è passato rapidamente alla Cremonese attirando l’attenzione di Inter e Juventus. Nel 2015 è stato arruolato dai bianconeri, prima con la Primavera per poi passare nella prima squadra. Durante l’ultimo mercato invernale il giovane è passato alla Fiorentina.

Il suo nome, tra il 2023 e il 2024, ha fatto il giro dei giornali perché coinvolto in un’indagine sulle scommesse illegali. Con il patteggiamento Fagioli ha subito prima una squalifica per sette mesi dall’attività sportiva e altri cinque per un percorso di recupero.

“Scommettevo dodici ore al giorno, mi allenavo male e mi ero isolato, poi ho chiesto aiuto”, ha raccontato il calciatore in un’intervista. Ha iniziato con le scommesse per gioco, fino a quanto la situazione non gli è sfuggita di mano, rivoluzionando tutta la sua quotidianità.

La battaglia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Continua la battaglia legale tra Sophie e Basciano dopo che lei ha denunciato lui per stalking. Il Tribunale del Riesame di Milano ha deciso di mettere un freno alla vicenda imponendo al deejay il divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna a meno di 500 metri.

Un provvedimento che arriva dopo l’ennesimo capitolo giudiziario di questa storia ad alta tensione: la Procura aveva infatti chiesto gli arresti domiciliari per l’ex gieffino, accusato di comportamenti molesti nei confronti dell’influencer. Arrestato a novembre, Basciano era finito dietro le sbarre per meno di due giorni, giusto il tempo di scatenare il dibattito tra sostenitori e detrattori di questa travagliata relazione.

Il divieto imposto dal Riesame, per ora, è solo sulla carta. La difesa di Alessandro ha ancora un asso nella manica: dieci giorni per presentare ricorso in Cassazione e cercare di ribaltare la situazione. Se il provvedimento diventasse definitivo, Basciano dovrà convivere con un fedele compagno di viaggio: un braccialetto elettronico pronto a segnalare ogni passo falso, abbinato a quello della Codegoni per garantire che i due non si incrocino mai più.