"Può commettere atti persecutori", sono stati chiesti gli arresti domiciliari per Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni

Fonte: IPA Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è stato rilasciato dal Gip, ma i PM hanno chiesto gli arresti domiciliari per il deejay ed ex concorrente del GF Vip, poiché rappresenterebbe un “pericolo” per Sophie Codegoni. Basciano è accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna e mamma di sua figlia Celine Blue. A presentare l’appello è stata la Procura di Milano.

Chiesti i domiciliari per Alessandro Basciano

Scarcerato dopo aver trascorso poco meno di 48 ore a San Vittore, per Alessandro Basciano sono stati chiesti i domiciliari: l’appello è stato presentato dalla Procura di Milano al Riesame sulla revoca della custodia cautelare nei confronti del deejay. Il rischio è che “possa commettere atti persecutori” nei confronti di Sophie Codegoni, che lo ha denunciato. Letizia Mannella e il PM Antonio Pansa hanno dunque presentato la richiesta per gli arresti domiciliari.

La Codegoni è stata interrogata per cinque ore: un momento difficile per l’influencer, in cui ha raccontato la sua versione, soffermandosi sulle minacce e sugli insulti che ha ricevuto nel corso del tempo, aggiungendo anche di non aver mai ritirato la querela. Un quadro inquietante, a dir poco: un anno e mezzo di atteggiamenti persecutori, che sono poi culminati con la seconda denuncia il 14 novembre. Il Riesame adesso deve fissare la data dell’udienza per discutere del ricorso e dell’appello presentato dai PM.

Le accuse e l’arresto

“Basciano mi minacciò di morte, lo temo”, queste le parole di Sophie Codegoni, ex Tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality in cui ha conosciuto Basciano. La loro storia d’amore è andata avanti tra alti e bassi, e l’ex coppia ha avuto una figlia, Celine Blue. Un legame, il loro, discusso anche a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, dove sono spesso stati invitati.

Basciano, dopo la scarcerazione, ha rilasciato un’intervista a Fabrizio Corona, in cui ha raccontato la sua “verità”; a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, ha spiegato di aver perso il lavoro. “Stiamo soffrendo entrambi perché noi lavoriamo d’immagine e io sto perdendo la reputazione perché risulto quello violento, nonostante la giustizia mi lasci libero perché non mi ritiene violento. Io ho le mie colpe, però, non al punto di arrivare a un procedimento legale così grande e con accuse così gravi. Sono stato condannato prima del processo e anche il mio lavoro ne sta risentendo”. Il suo legale lo ha sostenuto in diretta: “Lui ora ha perso il lavoro e ha due figli da crescere”, oltre a Celine Blue, nata proprio dal rapporto con l’ex Codegoni, è papà di Nicolò, nato nel 2016 dalla storia con Clementina Deriu.

La Codegoni, invece, ha affidato le sue dichiarazioni al Corriere, dove ha confermato di aver vissuto nella paura e sotto il controllo di Basciano. “Finché siamo stati insieme a Roma e io stavo sempre e solo con lui, le cose sono andate bene. Qualche litigio. (…) Finché stavamo insieme era amorevole, carino e dolce. Il problema nasceva nel momento in cui io mi staccavo da lui, che fosse per andare a mangiare una pizza, per andare a lavorare o da mia mamma, lui cambiava completamente. Lui doveva essere la priorità della mia vita davanti a tutto e tutti”.