Il caso che vede protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni approda a La volta buona, nel primo pomeriggio di Rai1. Dopo Alberto Matano a La vita in diretta, anche Caterina Balivo ha deciso di seguire la vicenda, intervistando l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e pure il suo avvocato. Basciano, che attualmente non è più in carcere dopo le accuse di stalking e violenza dell’ex fidanzata, è tornato a difendere la propria posizione, svelando nuovi segreti sula modella e influencer conosciuta qualche anno nel reality show di Alfonso Signorini.

Alessandro Basciano ha perso il lavoro dopo il carcere

Intervistato a La volta buona di Caterina Balivo, Alessandro Basciano è tornato a definire il suo legame con Sophie Codegoni “tossico”. Ha poi confidato di aver perso il lavoro dopo quanto accaduto. Prima del breve periodo in carcere, l’ex gieffino lavorava regolarmente come deejay ed era anche piuttosto richiesto nei locali di tutta Italia. Poi però la sua vita è stata completamente stravolta.

“Stiamo soffrendo entrambi perché noi lavoriamo d’immagine e io sto perdendo la reputazione perché risulto quello violento, nonostante la giustizia mi lasci libero perché non mi ritiene violento. – ha detto – Io ho le mie colpe, però, non al punto di arrivare a un procedimento legale così grande e con accuse così gravi. Sono stato condannato prima del processo e anche il mio lavoro ne sta risentendo”.

“Quando devo andare in un locale, la gente massacra il locale perché dicono che stanno ospitando una persona violenta. Ho delle responsabilità e non me le levo, ma le ha anche lei. Le colpe io le ho, ma sono al 50 e 50, non al punto da arrivare a un procedimento penale. Mi hanno condannato prima della sentenza“, ha sottolineato.

A supportare Alessandro Basciano a La volta buona il suo legale Leonardo D’Erasmo: “Lui ora ha perso il lavoro e ha due figli da crescere”. Oltre a Celine, nata a maggio 2023 dal legame con Sophie, il deejay è anche padre di Nicolò, avuto nel 2016 dall’ex compagna Clementina Deriu.

Le ultime parole di Alessandro Basciano su Sophie Codegoni

In tv Alessandro Basciano ha menzionato altri episodi sul suo rapporto con Sophie Codegoni, tutti a quanto pare avvenuti nell’ultimo periodo: “Lunedì 11 novembre io arrivo a Milano e decido di farle questo famoso regalo, la borsa. Con questa borsa le ho scritto una lettera che lei mi ha detto di avere apprezzato tanto. Sophie mi ha detto che l’ha letta per 10 volte e ha pianto per 10 volte. Io ci tengo a dire che le parole che ho usato sono dure sì, ma sono da circoscrivere a momenti di rabbia, non alla situazione generale”.

“Nei giorni successivi mi ha chiesto di andarla ad aiutare con la spesa. Lei era con la mamma e non ce la faceva. Quindi mi chiedo: hai paura di Alessandro o dell’opinione pubblica, perché tu vivi di immagine? Si sente pedinata, ma nessuno l’ha mai pedinata. Una persona che ha paura non ti chiede aiuto con la spesa e non accetta un accordo o una volontà di sentirsi quotidianamente”.

L’ex tentatore di Temptation Island non ha nascosto le problematiche della coppia e della relazione con Sophie, ammettendo: “Dovevamo fermarci prima? Non lo so, fatto sta, che abbiamo avuto una relazione tossica e forse avremmo dovuto risolvere tutto da un terapista, non in tribunale”.

Il suo avvocato si è detto fiducioso nella giustizia: “Lui rimane, sì indagato, ma io rimango per il garantismo, siamo tutti innocenti fino a prova contraria e abbiamo tutti diritto al beneficio del dubbio. Quello che ho apprezzato molto è che la giustizia ha aggiustato il tiro e scarcerato Alessandro”.

L’interrogatorio di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è stata ascoltata per ben cinque ore dai pm di Milano. Durante il lungo interrogatorio la modella ha consegnato tremila pagine di chat che proverebbero le sue accuse e ha ribadito con tenacia tutto il quadro inquietante di insulti gravi, atteggiamenti persecutori e minacce anche di morte che per quasi un anno e mezzo le avrebbe fatto subire Alessandro Basciano.

Ad esempio lui, solo una quindicina di giorni fa, le avrebbe scritto: “Vengo a casa tua e ti ammazzo”. In un’intervista al Corriere della Sera, Sophie ha inoltre confessato di avere molta paura dopo che l’ex fidanzato è stato scarcerato: “Ogni volta che esco ci sono dei bodyguard con me”.