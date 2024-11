Fonte: IPA Sophie Codegoni

A raccontare la sua versione è Sophie Codegoni. Quanto avvenuto negli ultimi giorni, dopo la notizia dell’arresto (e rilascio) di Alessandro Basciano, lanciata inizialmente da Fabrizio Corona, ha portato al cosiddetto Caso Basciano-Codegoni, gli ex che condividono una figlia, il cui amore è nato nella Casa del Grande Fratello Vip. Dietro le foto di Instagram, le luci scintillanti della fama, c’era altro: “Vivevo nella paura e sotto il suo controllo”, questa la verità della Codegoni affidata al Corriere della Sera.

Sophie Codegoni parla di Alessandro Basciano: la sua verità

Alessandro Basciano è stato arrestato e in seguito rilasciato: l’accusa è di stalking ai danni di Sophie Codegoni, con cui ha avuto una figlia, Celine Blue. Basciano è rimasto in carcere per meno di 48 ore: in seguito, è stato rilasciato senza restrizioni alla libertà. Una volta fuori, Basciano ha raccontato la sua verità a Fabrizio Corona. La Codegoni, invece, dopo giorni di brevi dichiarazioni, ha affidato la sua versione al Corriere della Sera: versione che rimanda un ritratto difficile da raccontare.

“Tesa ma estremamente determinata”, così la Codegoni, che nella vicenda è rappresentata dagli avvocati Jessica Bertolini, Paola Zanoni e Viviana Cugnasca, si dice pronta a parlare del tema, che reputa estremamente delicato. Ma non ha alcuna intenzione di alimentare il “circo mediatico”. Anche perché, dopo il rilascio, Basciano ha a sua volta raccontato cos’è successo, accusando la Codegoni. Ma Sophie ha scelto di non replicare al Corriere, non ritenendola la sede opportuna per farlo e preferendo che la giustizia faccia il suo corso.

Il controllo e la paura

Chi ha seguito quell’edizione del Grande Fratello Vip, di certo ricorda come è nata la storia dei Basciagoni. “Finché siamo stati insieme a Roma e io stavo sempre e solo con lui, le cose sono andate bene. Qualche litigio”, anche se non è mai mancata qualche parola di troppo, stando alle parole della Codegoni. “Finché stavamo insieme era amorevole, carino e dolce. Il problema nasceva nel momento in cui io mi staccavo da lui, che fosse per andare a mangiare una pizza, per andare a lavorare o da mia mamma, lui cambiava completamente. Lui doveva essere la priorità della mia vita davanti a tutto e tutti”.

La Codegoni ha ammesso di averlo amato tanto e che non si è mai arresa: avrebbe voluto realizzare il suo sogno, quello di avere la famiglia che sognava. A dicembre 2023, ha querelato Alessandro Basciano: “Vivevo nella paura e sotto il suo controllo. C’erano persone che mi spiavano dallo spioncino della porta di casa in piena notte, gente che mi aspettava fuori dal ristorante, episodi accompagnati da chiamate e messaggi bruttissimi da parte sua che sapeva sempre con chi fossi e dove fossi”.

La Codegoni ha affermato di non aver mai ritirato, però, la querela nei confronti di Basciano. La seconda querela, invece, risale al 14 novembre. “Sì, da quella notte ho avuto davvero paura. Non starò a dire perché in questa sede ma quello che è accaduto mi ha fatto davvero aprire gli occhi”. Per Sophie, non è affatto un periodo facile: non si sente tranquilla e ha paura. “Ogni volta che esco ci sono dei bodyguard con me”.