Sophie Codegoni sull’arresto di Basciano: “Speravo cambiasse”

Fonte: IPA Sophie Codegoni

Una situazione delicata, che continua ad arricchirsi di nuovi dettagli. Dopo l’arresto di Alessandro Basciano, a seguito delle accuse di stalking e minacce nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, l’influencer ha deciso di rompere il silenzio e spiegare le difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni.

Sophie Codegoni, lo sfogo amaro su Instagram dopo l’arresto di Basciano

Dopo l’annuncio dell’arresto di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha deciso di spiegare cosa ha dovuto affrontare negli ultimi due anni insieme all’ex compagno, tra pedinamenti sul treno, appostamenti sotto casa e minacce di morte, accompagnate da episodi di aggressioni verbali e fisiche sia all’influencer che alle persone a lei vicine.

“Non ho potuto fare diversamente”, ha spiegato la 23enne su Instagram, che lo ha denunciato lo scorso novembre. “Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante”, si legge nell’amaro sfogo tra le storie.

“Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo. Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo. In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di aver avuto la forza, di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia”, prosegue l’influencer nelle storie.

Sophie ha proseguito sottolineando di essere determinata a riprendere in mano la propria vita: “Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo”.

Le parole del legale di Alessandro Basciano e l’interrogatorio

Alessandro Basciano è stato arrestato per “minacce e stalking a Sophie Codegoni“: pesanti accuse che risalirebbero allo scorso luglio, quando il deejay aggredì fisicamente il manager di Sophie per il fatto che quest’ultimo l’avesse riaccompagnata in camera, colpendo anche la ragazza in volto.

Atteggiamenti proseguiti anche davanti alla loro collaboratrice domestica, senza dimenticare gli episodi di violenza verbale di fronte alla figlia Celine. Dall’ordinanza sono emerse le telefonate incessanti – tra le 50 e le 60 al giorno – accompagnate da messaggi con frasi pesantissime, come “Se non torni con me ti ammazzo come un cane” e “Devi avere paura di rientrare a casa”.

Basciano sarà interrogato oggi in carcere a San Vittore dalla gip di Milano Anna Magelli, anche se secondo il suo legale Leonardo D’Erasmo il rapporto tra Alessandro e Sophie era caratterizzato da violenza verbale reciproca, ma non da episodi di violenza fisica da parte del suo assistito.

L’avvocato ha anche puntualizzato che Alessandro Basciano continuava a non arrendersi perché “lei gli dava motivo di non farlo. Lui le faceva regali e lei li accettava, si vedevano di continuo e stavano insieme. Sicuramente si tratta di un rapporto non sano, ma è sbagliato dire che lui fosse violento o la perseguitasse perché se una persona ti perseguita non continui a vederla, non la cerchi. Nessuno cercherebbe il proprio aggressore. Avevano entrambi dei comportamenti non sani nella relazione, confido in una dichiarazione da parte della signora Codegoni. Posso capire che lei abbia esercitato il diritto di denuncia, ma la situazione poi era rientrata”.