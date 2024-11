Alessandro Basciano arrestato: “Stalking e minacce all’ex Sophie Codegoni”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

L’arresto di Alessandro Basciano, noto influencer e dj, ha scosso il mondo dello spettacolo. L’ex volto di programmi come Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello è stato fermato dai carabinieri e condotto nel carcere di San Vittore a Milano. La notizia, diffusa inizialmente dal sito Dillinger News di Fabrizio Corona, è stata poi confermata dalle principali agenzie di stampa, tra cui ANSA e Adnkronos.

Alessandro Basciano arrestato: dall’amore allo stalking

La loro storia, che inizialmente sembrava uscita da una favola moderna, si è trasformata presto in un incubo per Sophie. L’arresto di Basciano arriva in seguito a una lunga serie di episodi documentati dalla giovane donna e riportati nelle indagini condotte dai carabinieri, sotto la supervisione della gip Anna Magelli e della pm Alessia Menegazzo.

L’inchiesta era partita dalla denuncia di Sophie nel dicembre 2023, ma le condotte persecutorie di Basciano sembrano essere iniziate già nel luglio dello stesso anno. Secondo quanto riportato, l’influencer avrebbe perseguitato la sua ex con telefonate incessanti, minacce di morte e atteggiamenti violenti, persino davanti alla figlia. Frasi come “Se non torni con me ti ammazzo come un cane” e “Devi avere paura di rientrare a casa” sono solo alcune delle espressioni che emergono dall’ordinanza.

L’accusa è grave: stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta proprio durante il reality Grande Fratello nel 2022. La coppia, che ha condiviso un’intensa relazione e ha avuto una figlia, Celine, oggi di un anno e mezzo, si era separata pochi mesi dopo la nascita della bambina.

L’aggressione al Cipriani e la smentita social

Tra gli episodi più eclatanti vi è una lite avvenuta al ristorante Cipriani, celebre locale milanese frequentato da molte personalità del mondo vip. Durante la serata, Basciano avrebbe aggredito fisicamente uno degli amici di Sophie, Mattia Ferrari, causando danni alla sua auto per un valore di circa 4.000 euro. Questo evento ha rappresentato una delle prove decisive per l’arresto, considerando l’escalation di violenza e la mancanza di autocontrollo dimostrata da Basciano.

Subito dopo la diffusione della notizia, Basciano ha cercato di negare l’accaduto attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. “Quante caz*ate, basta. La gente gioca anche con argomenti seri, pura follia”, aveva scritto, per poi eliminare i contenuti poco dopo. Fabrizio Corona, però, ha rincarato la dose pubblicando una presunta telefonata tra lui e l’avvocato di Basciano, nella quale si discutono i precedenti tra l’ex coppia e i dettagli delle accuse.

Fonte: Getty Images

Sophie Codegoni: una vita cambiata dalla paura

Sophie Codegoni, oggi madre e affermata influencer con oltre 1,2 milioni di follower, ha vissuto mesi difficili a causa del comportamento ossessivo di Basciano. La giovane donna è stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita e ha subito conseguenze anche sul piano professionale. La gip Anna Magelli ha descritto la condotta di Basciano come “pervasiva, controllante e violenta“, sottolineando l’evidente pericolo di reiterazione del reato.

L’arresto di Alessandro Basciano rappresenta un punto di svolta, almeno dal punto di vista legale. La decisione di applicare la custodia cautelare in carcere è stata presa in virtù della “pluralità e gravità delle condotte persecutorie e violente”, aggravate dalla presenza della figlia durante alcuni episodi. L’ordinanza evidenzia anche “un’allarmante pericolosità sociale”, rendendo necessaria la misura detentiva per evitare ulteriori episodi di violenza.

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Alessandro e Sophie si sono conosciuti nel 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip. Lui, influencer e deejay con oltre un milione di follower, era già un volto noto della tv grazie a Uomini e Donne e Temptation Island. Sophie, ex tronista, ha subito conquistato il cuore di Alessandro, dando inizio a una relazione seguita con entusiasmo dai fan, soprannominati “Basciagoni“.

Dopo il reality, i due hanno deciso di andare a convivere a Milano e nel settembre 2022 sono diventati protagonisti di uno dei momenti più romantici dell’anno: Alessandro si è inginocchiato sul red carpet del Festival di Venezia, chiedendo a Sophie di sposarlo. La proposta, plateale ed emozionante, è stata accolta con un entusiastico “sì” dalla giovane influencer, mentre i flash dei fotografi immortalavano la scena.

Pochi mesi dopo, la coppia ha annunciato la gravidanza e, il 12 maggio 2023, è nata la piccola Cèline Blue. Tuttavia, nonostante l’arrivo della bambina, il rapporto si è incrinato. Nell’ottobre dello stesso anno, Sophie ha comunicato la fine della relazione, parlando di un presunto tradimento mai confermato da Alessandro. Da allora, i due non sono più tornati insieme, affrontando la loro separazione in maniera pubblica, con interviste e dichiarazioni contrastanti sul loro legame.