Chi è Mattia Ferrari, l’amico di Belen Rodriguez, accanto a lei durante la crisi con De Martino

editato in: da

Mattia Ferrari è l’amico di Belen Rodriguez, accanto alla showgirl in questo momento difficile in cui sta affrontando una crisi con il marito Stefano De Martino. Dopo lo sfogo su Instagram in cui ha confermato di essere molto triste e delusa, alle prese con alcuni problemi personali, la modella ha pubblicato diversi video nelle Stories che la ritraevano in compagnia di Mattia, fra serate di fronte alla tv, coccole al suo cane, chiacchiere e giochi con Santiago.

In tanti si sono chiesti chi fosse l’amico di Belen, molto vicino alla showgirl in questo periodo. Ferrari è un giovane imprenditore, fondatore e proprietario della Arnold Creative Communications. Si tratta di un’agenzia che si occupa di comunicazione digitale e fornisce servizi personalizzati e consulenza nel settore dei social media. Molto attivo su Instagram, Mattia ama viaggiare e ha vissuto per un lungo periodo negli Stati Uniti. L’imprenditore è inoltre laureato in Economia e ha collaborato con brand importanti come Bulgari e Moschino, ma anche Versace, Chopard, Ermanno Scervino, H&M e Messika. Proprio sul lavoro sarebbe avvenuto l’incontro con Belen Rodriguez, divenuta presto una cara amica dell’art director.

Mentre Stefano De Martino si trova a Napoli per registrare le nuove puntate di Made In Sud, la Rodriguez è a Milano, circondata dall’affetto della famiglia. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva svelato qualche giorno fa l’argentina, in un video su Instagram -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”.

Poco dopo era arrivata anche la replica di De Martino, deciso a proteggere la propria privacy. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – aveva detto a Sorrisi e Canzoni Tv – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“.