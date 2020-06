Belen Rodriguez, su Instagram la verità sul presunto fidanzato Mattia Ferrari

editato in: da

Belen Rodriguez al fianco di un altro uomo dopo la crisi con Stefano De Martino. La showgirl fa chiarezza nelle Stories di Instagram sulla reale identità di Mattia Ferrari.

Belen si trova a Milano dove è stata spesso vista in compagnia di Mattia. Il gossip si è subito scatenato, ipotizzando che si tratti della sua nuova fiamma. La showgirl prede con grande ironia le voci che circolano sul suo conto e risponde ai rumors per le rime, nel modo più diretto.

La bella argentina nelle Stories di Instagram appare al fianco di Ferrari e commenta: “C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato naturalmente. Leggermente gay….” E l’obiettivo inquadra Ferrari che si passa la cipria sul viso. Santiago, che assiste alla scena, conferma le parole della mamma.

Belen prosegue nelle presentazioni: “Mattia sta truccando la Patty [Patrizia Griffini, la petineuse del Grande Fratello e amica di Belen]”. E chiede: “Come è venuta secondo voi?”. Rivolge la stessa domanda a suo figlio che non usa mezzi termini: “È brutta”. Belen lo riprende scherzosamente: “Non si dice così”. E stronca la carriera da make up artist al suo amico Mattia cui non resta che sistemare il contouring del suo viso.

Mattia Ferrari in realtà è un giovane imprenditore, fondatore e proprietario della Arnold Creative Communications. Si tratta di un’agenzia che si occupa di comunicazione digitale e fornisce servizi personalizzati e consulenza nel settore dei social media.

In questi giorni difficili per Belen, le è stato molto vicino, suscitando voci infondate sulla loro presunta nuova love story stroncate sul nascere dai diretti interessati.

Intanto, emergono indiscrezioni sulla fine – forse definitiva – dell’amore tra la Rodriguez e De Martino. Pare che tra le cause ci siano gli amici di lui, riporta il magazine Oggi che rivela come la crisi vada avanti da mesi e sia iniziata già a gennaio.