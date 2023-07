Belen Rodriguez con la flebo su Instagram preoccupa: come sta

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Negli ultimi giorni si parla molto di Belen Rodriguez per la nuova crisi con Stefano De Martino che sembra aver portato a un addio definitivo. Infatti, secondo alcuni media, la mamma di Santiago sta frequentando attualmente un uomo diverso, un giovane imprenditore del Nord di nome Elio Lorenzoni che potrebbe essere il suo nuovo amore. Stefano e Belen hanno condiviso di recente alcuni contenuti sui social mentre trascorrono vacanze separate in varie parti del mondo, ma una delle ultime foto postate dalla showgirl argentina ha lasciato un po’ senza parole i suoi fan. Nella foto si vede una flebo contenente un liquido giallo vivo e si legge solo una parola: “Ricarichiamo”. Cosa vuol dire? Belen sta male o si tratta di un semplice trattamento di bellezza o di benessere?

Un modo per ricaricarsi

I fan possono stare tranquilli perché Belen sta benissimo, ma a quanto pare avrebbe deciso di sottoporsi a un trattamento energizzante per cui le sarebbe stata somministrata una flebo di vitamine e integratori. I fan credono che si tratti di un metodo anti-stress, visto il periodo difficile che la showgirl sta affrontando. Belen ha bisogno di riposo secondo molti suoi follower, ma non si è espressa molto sul suo presente chiarendo questa storia Instagram ambigua. Quando si tratta della sua vita privata, infatti, Belen Rodriguez, cerca di nascondere molti dettagli e fuggire ai paparazzi, ma da sempre i riflettori sono puntati su di lei e la sua famiglia, anche per le numerose separazioni e ritorni di fiamma con lo storico compagno Stefano De Martino. Quest’ultimo è stato a Disneyland con il figlio, e poi al mare con un gruppo di amici, mostrando ai follower posti da sogno e momenti divertenti e spensierati, mentre Belen ha fatto altrettanto, in famiglia e con i figli e amici. A Settembre probabilmente dovranno affrontare il futuro in modo più definitivo e prendere decisioni difficili per la loro famiglia.

L’addio di De Martino

Il giornalista Roberto Alessi e Belen sono amici da molti anni e lui ha confermato che l’amica argentina non ha nessuno al suo fianco attualmente, anche se l’opinione pubblica ha buttato sul tavolo tante ipotesi e teorie all’insegna del gossip. A inquinare le acque e gettare benzina sul fuoco soprattutto le dichiarazioni di Fabrizio Corona che ha suggerito di alcuni tradimenti da entrambe le parti e altri dettagli scomodi che però non sono stati confermati dai diretti interessati. Corona sostiene che la coppia si è lasciata già da sei mesi perchè De Martino “si vergogna di Belen, di come si veste, come si muove, come parla, la considera una cretina”. E quindi Belen si sarebbe sentita incompresa e offesa dal suo atteggiamento e l’amore è ovviamente sparito del tutto, lasciando però due figli, Santiago e la piccola Luna Marie, bisognosi di cure e attenzioni, nonostante il clima teso tra i due. Entrambi sono molto attivi sui social anche se sembrano restii a parlare della loro vita privata e situazione sentimentale, quindi seguendoli su Instagram si possono aggiungere tasselli al puzzle giorno per giorno e provare a costruire una verità in modo autonomo.