Alessandro Basciano, parla l’avvocato: “Anche Sophie Codegoni violenta”. Minacce “reciproche e verbali”

“Minacce e stalking a Sophie Codegoni“. Con queste pesanti accuse è stato arrestato venerdì 22 novembre Alessandro Basciano. Oggi, sabato 23, sarà interrogato in carcere a San Vittore dalla gip di Milano Anna Magelli, che ha firmato la richiesta di misura cautelare del pm Antonio Pansa. Il deejay e influncer è seguito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, che ha già rilasciato un’intervista sull’accaduto che ha fatto luce su ulteriori dettagli sul caso, facendo intendere che anche Sophie Codegoni avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei confronti dell’ex compagno. Tutto ora rimane da chiarire e la situazione è delicata. In ballo c’è la sicurezza di una donna, un’ex compagna, ma anche il benessere di una bimba, Céline Blue, nata nel 2023, quando Codegoni e Basciano erano ancora una coppia. Proprio per la piccola, in differenti ospitate in tv a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, i due avevano sostenuto la ricerca reciproca di “buoni rapporti”. Ora tutto è stato cancellato e le cose da chiarire sono tante.

Le accuse e le minacce di Basciano a Codegoni secondo l’accusa

“L’indagato aveva cominciato a manifestare atteggiamenti di prevaricazione e di spiccata litigiosità e aggressività verbale nei confronti della compagna”. Risale a luglio 2023 l’episodio che ha dato inizio alla storia che ha portato Basciano all’arresto. A Mykonos il deejay aggredì fisicamente il manager di Sophie per il fatto che quest’ultimo l’avesse riaccompagnata in camera, colpendo la ragazza in volto durante la colluttazione (un episodio riferito anche in un’intervista a Verissimo dalla stessa Sophie). Un comportamento adottato anche nei mesi successivi nel loro appartamento a Roma davanti alla loro collaboratrice domestica, quando arrivò a svuotare la cabina armadio di Codegoni, buttando a terra tutti i suoi vestiti.

Ma sembra che ci siano stati anche episodi di violenza verbale. “Tro*a, bastar*a, devi morire, fai schifo, sai solo fare la zoc*ola in giro”. Queste le parole che Basciano avrebbe lasciato in un vocale destinato all’ex compagna. L’ordinanza riporta inoltre comportamenti pressanti anche nel corso del 2024 e anche in presenza della bambina. Nel mese di aprile, in particolare, sembra che dopo l’ennesima litigata Basciano arrivò a cacciare di casa Sophie, sua figlia e la tata in malo modo.

Vengono poi riportate numerose telefonate, continue e pressanti: circa 50/60 al giorno e l’invio di moltissimi messaggi, contenenti pesanti messaggi. Poi, a inizio novembre, secondo quanto riporta l’accusa, avrebbe costretto Sophie a incontrarlo al Principi Caffè di Milano, in Piazza XXV Aprile. Di fronte al rifiuto di lei di intrattenere una conversazione sul loro rapporto, la minacciò dicendo: “Se non torni con me ti ammazzo come un cane, devi avere paura di rientrare in casa”.

Basciano, l’avvocato: “Sbagliato dire che lui fosse violento”

Alessandro Basciano deve difendersi dunque dall’accusa di aver aggredito e minacciato di morte, dal luglio 2023 a metà novembre 2024, la donna conosciuta al Grande fratello Vip. L’episodio che ha portato Sophie Codegoni a denunciare l’ex compagno e al suo successivo arresto è stato uno scontro durante il quela l’uomo avrebbe picchiato uno degli amici di Sophie Codegoni, Mattia Ferrari, che si trovava a cena al Cipriani con lei e Alberto De Pisis.

L’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha parlato di una battaglia legale che andava avanti tra i due dal 2023. Secondo il legale, inoltre, si sarebbe trattato di sola violenza verbale avvenuta anche da parte di Sophie: “Sicuramente si tratta di un rapporto non sano, ma è sbagliato dire che lui fosse violento o la perseguitasse perché se una persona ti perseguita non continui a vederla”.

In un’intervista poi continua affermando che Basciano “è molto rammaricato per l’accaduto perché non vuole passare per una persona violenta, anche perché poco tempo fa Sophie a Verissimo aveva dichiarato che stessero cercando di mantenere un buon rapporto per la bambina”. Riguardo agli episodi di violenza fisica ha affermato che “si è sempre trattato di violenza verbale e non fisica, ci sono stati tanti piccoli episodi violenti che si sono scambiati a vicenda nel corso del tempo, solo che lei li ha denunciati, mentre lui no. Lui le faceva regali e lei li accettava, si vedevano di continuo e stavano insieme“.