Sophie Codegoni su Basciano: “Vivo un inferno, ho perso 10 kg”

Fonte: IPA Sophie Codegoni

“Vivo un inferno”: Sophie Codegoni racconta così il periodo durissimo che sta vivendo dopo le violenze psicologiche e la denuncia nei confronti dell’ex Alessandro Basciano.

L’influencer ha svelato di essere rimasta sola e di vivere nella paura, ma di essere decisa a combattere per la figlia Celine.

Il dolore di Sophie Codegoni e la denuncia a Basciano

23 anni e una carriera da influencer su Instagram e TikTok, Sophie Codegoni ha raccontato come sta vivendo questo momento così difficile e doloroso della sua esistenza.

L’influencer e Alessandro Basciano si erano conosciuti durante il GF Vip quando lei aveva 18 anni e lui 31. Una storia d’amore coronata da una proposta di matrimonio e dalla nascita della figlia Celine che oggi ha due anni.

“Dopo il reality, sono andata a vivere a Roma con lui – ha spiegato al Corriere della Sera – e finché sono stata lì è andato tutto bene, lui aveva il controllo totale su di me. Io vivevo in una bolla, senza più i miei amici”.

Tutto sarebbe cambiato dopo la nascita di Celine e la scoperta di alcuni tradimenti. “Lui era sempre via per lavoro e io ero sola con la bambina – ha svelato Sophie Codegoni -. Poi ho scoperto i tradimenti e sono tornata dalla mia famiglia a Milano. A settembre ci siamo separati. Ed è cominciato l’inferno”.

Alessandro Basciano infatti non avrebbe accettato la separazione, iniziando a perseguitare l’ex fidanzata. “Ovunque io andassi, lui lo sapeva e mi mandava la foto di dove ero. Sapeva tutto. Mi scriveva: “put.. ti tolgo la bambina”. C’era gente che mi controllava fuori dalla mia porta di casa. Così a dicembre 2023 denuncio”.

Le minacce e le persecuzioni, come svela Sophie Codegoni, sarebbero continuate, diventando sempre più gravi, fino allo scorso novembre quando l’influencer avrebbe deciso di chiudere per sempre con il dj.

“Sono arrivata al limite. Ho perso 10 kg e ho detto stop. In tanti mi hanno detto: “Non ti vogliamo più vedere, perché stai rovinando la vita a tutti”. E così sono tornata a denunciare”.

Il 30 aprile, in seguito alla denuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito per Basciano l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, vietandogli di avvicinarsi all’ex e alla figlia.

“Non ero certo felice, per me è stato un fallimento totale a livello personale”, ha commentato Sophie.

La paura di Sophie Codegoni

L’influencer e modella ha spiegato di essere rimasta sola dopo quanto accaduto. “Sono svuotata , piango sempre – ha raccontato Sophie -. Non ho mai dato peso agli haters, ma oggi ogni parola è una ferita. Ma per mia figlia e per il mio lavoro devo sorridere e far vedere che sto bene e sono felice”.

Attualmente Alessandro Basciano si trova negli Stati Uniti. “Ma tornerà – ha commentato la modella -. Spero si curi. Io non sto facendo tutto questo per distruggere lui, ma per proteggere me. Non sono felice di come sono andate le cose e di sapere che il padre di mia figlia deve indossare un braccialetto”.

La speranza di Sophie Codegoni è di tornare ad essere serena dopo tanto dolore e paura: “Vorrei ritrovarmi, ho perso la spensieratezza. Anche se so di essere una privilegiata: penso a quelle donne che sono sole con il loro problema senza nessuno che le aiuti”.