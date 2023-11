Fonte: IPA Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Pensavamo che dopo i botta e risposta nel salotto di Verissimo sulla rottura di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fosse stata scritta la parola fine, ma evidentemente così non è. Ad aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda è arrivata Luzma Cabello, modella ed ex tentatrice della versione spagnola di Temptation Island, che ha raccontato la sua versione dei fatti al settimanale Di Più.

Luzma Cabello, la versione della presunta amante di Basciano che svela la verità

La modella spagnola è tornata a parlare del suo rapporto con Alessandro Basciano: l’ex gieffino avrebbe tradito la compagna con Luzma Cabello, sua ex fidanzata, durante alcuni giorni passati a Ibiza, proprio come raccontato da Sophie Codegoni durante le sue interviste a Verissimo.

Il dj nelle sue ospitate nel salotto di Silvia Toffanin ha negato più volte il tradimento, ammettendo però di aver trascorso del tempo insieme a lei, come del resto dimostrano le numerose testimonianze fotografiche portate in studio da Sophie.

Adesso però è la stessa Luzma a raccontare la sua verità, affidando alle pagine del settimanale Di Più una lettera indirizzata ad Alessandro Basciano, in cui parla del loro rapporto. I due si sono conosciuti nel 2021, quando il dj viveva a Madrid, e da quella che era iniziata come una semplice conoscenza sarebbe poi sbocciato un grande amore, tanto che Basciano le avrebbe addirittura regalato un anello e l’avrebbe presentata alla sua famiglia.

La relazione si sarebbe poi chiusa a causa degli atteggiamenti di Basciano, troppo “possessivo e geloso” nei suoi confronti. Poco dopo la rottura, Alessandro è entrato nella casa del GF Vip dove ha conosciuto Sophie, ma dopo la fine del programma sarebbe stato proprio Basciano a contattarla per passare dei giorni insieme a Ibiza, dove si sarebbe consumato il presunto tradimento, come ha spiegato lei nella lettera.

La lettera di Luzma Cabello

La modella ha così raccontato la sua versione: “Il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme. Io in realtà non ti avevo cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c’eri tu ad aspettarmi in aeroporto. Ci siamo abbracciati forte come non mai. La sera siamo andati a cena, c’era anche il tuo agente. Per avere un momento solo per noi mi hai chiesto di seguirti e, una volta soli, ci siamo dati un bacio appassionato tanto che non riuscivamo a staccare le nostre labbra per tornare al tavolo“.

Sophie aveva raccontato a Verissimo del tradimento del suo ex durante una vacanza a Ibiza, quando la loro bambina era già nata. Una versione smentita da Basciano – che aveva parlato invece di un viaggio di lavoro in Italia – ma che sembrerebbe confermata da Luzma Cabello.

“Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore. Prima di ripartire, sul tuo cellulare è arrivato un messaggio di Sophie e ho visto che accanto al suo nome c’era un cuore e un orsetto. Immediatamente sono partite le tue spiegazioni confuse, mi hai detto che dovevo rilassarmi perché mi amavi”, ha scritto nella lettera.

Sui social hanno cominciato a circolare gli scatti di Luzma e Alessandro insieme in aeroporto, che lui ha più volte definito come una “turista inglese che chiedeva spiegazioni”. A quel punto la modella, dopo il silenzio dell’ex e le interviste ha deciso di contattare Sophie, inviandole le schermate dei messaggi: “Ci siamo rese conto che stavi manipolando entrambe. Non volevo rendere pubblica questa cosa, anche se poi il mio nome è stato fatto. E tu, dopo quello che è successo, invece di chiedere scusa sei andato in tv a mentire ancora su di noi“.