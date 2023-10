Non soltanto Sophie Codegoni nella vita sentimentale di Alessandro Basciano. Tante le sue ex e proviamo a ripercorrere la sua storia amorosa negli ultimi anni. Al centro non può che esserci ovviamente Clementina Deriu, che un anno fa gli lanciava attacchi molto duri, oggi ricondivisi da chi prende la pari di Sophie nella recente diatriba.

Le ex di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è da molto giorni al centro delle attenzioni degli esperti di gossip. La sua rottura con Sophie Codegoni è stata arricchita da retroscena, presunti o reali chi può dirlo, interviste e sfoghi sui social.

Guardiamo però a quello che è stato il suo passato. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha avuto modo di raccontare la sua storia con Clementina Deriu, madre di suo figlio Nicolò. La coppia è stata insieme per sei anni, per poi decidere di separarsi, restando in buoni rapporti d’amicizia.

Questa era almeno la versione dei fatti di lui, proposta al Grande Fratello VIP. Meno cordiale è invece sembrata lei nelle dichiarazioni rilasciate nel 2022. Deriu è una modella e influencer. Sui social vanta 44mila follower ma il suo account è privato. Nella bio si definisce una fitness addicted e continua a far parlare di sé in merito alle vicende del padre di suo figlio.

In qualche modo era stata coinvolta anche in Uomini e Donne, seppur indirettamente. Si sollevò un caso legato ai suoi mi piace, ma soprattutto in tanti erano certi che Basciano stesse corteggiando Giulia Quattrociocche unicamente per tentare di dimenticare la Deriu. Ad ogni modo la tronista non scelse lui al termine del percorso, quindi in nessun modo può essere definita una ex.

Rientra invece perfettamente nel novero Erjona Sulejmani. I due sono stati insieme nel 2021, prima della storia con Sophie Codegoni. Lei è una modella, influencer e showgirl albanese, ben nota in Italia per il suo matrimonio con il calciatore Blerim Dzemaili. Di lei si è tornati a parlare in tempi recenti. Fabrizio Corona è certo sia lei l’amante di Basciano, che lo ha seguito a Ibiza. Sulejmani però nega e in un post scrive: “Nella mia vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli. Informatevi e non mettete la gente dentro questo circo”.

Clementina Deriu e Sophie Codegoni: che drammi

Nessuna delle ex note di Alessandro Basciano pare avere un buon ricordo di lui. Erjona Sulejmani lo descrive come uno sbaglio. Sophie Codegoni lo ha mostrato come un violento, geloso, bugiardo e traditore, mentre Clementina Deriu lo dipinge come un padre assente.

Di quest’ultima continuano a essere attenzionati i mi piace tattici. Uno in particolare ha destato un certo clamore. Ha infatti apprezzato un post nel quale si definisce quello di Basciano il “pianto di un narcisista manipolare, che vuole fare la vittima”.

Nel 2022 fece clamore il suo duro sfogo. Al tempo si parlava del progetto di un secondo figlio per Basciano, che infatti a maggio 2023 è divenuto padre per la seconda volta della piccola Cèline Blue.

“Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli due weekend al mese perché la legge lo stabilisce, altrimenti neanche quelli. Non portarli a una visita medica, a praticare sport o a scuola. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli, ma con qualche coraggio? Dopo averli messi al mondo bisogna anche crescerli e prendersene cura”.