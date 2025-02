“Angelica Montini era fidanzata con Damante”, le rivelazioni sull’ex di Fedez

Fonte: IPA Fedez

Complici le rivelazioni di Fabrizio Corona sul suo conto, Angelica Montini si è ritrovata al centro di un vero e proprio caso mediatico. La designer milanese, indicata dall’ex re dei paparazzi come “il vero amore di Fedez“, ha fatto perdere le sue tracce, e, pare, avrebbe deciso di lasciare l’Italia. Le novità che la riguardano, ad ogni modo, non finirebbero qui: proprio Corona, infatti, ha rivelato l’identità di un altro ex flirt della Montini, noto al grande pubblico per essere stato anche fidanzato con Giulia De Lellis.

Angelica Montini, prima di Fedez un flirt con Damante

Dopo averla trascinata (suo malgrado) in un vero e proprio caso mediatico, Fabrizio Corona non ha perso di vista Angelica Montini. L’ex re dei paparazzi ha infatti condiviso alcune scottanti rivelazioni sulla stilista milanese, che, travolta dallo scandalo per la relazione con Fedez, avrebbe deciso di partire per una meta sconosciuta: “Angelica ora dov’è? Sembra aver preso una decisione drastica e aver addirittura lasciato l’Italia” si legge su Dillinger News.

Le notizie più interessanti, ad ogni modo, riguardano il passato di Angelica, che, spiega Corona, ha avuto una relazione con un celebre tronista di Uomini e Donne, noto per essere l’ex di Giulia De Lellis: “Dopo le nostre rivelazioni, vi possiamo dire che Angelica Montini prima di Fedez ha avuto una relazione con Andrea Damante nonostante lui non fosse del circolino”. Il dj veronese, infatti, ha costruito la sua popolarità ben lontano dall’élite meneghina, tra reality, serate in discoteca. Ma, spiega Corona “se c’è una cosa che il caso Montini dimostra, è che certi ambienti, alla fine, si incrociano sempre, non per soldi o per fama, ma con un unico e grande scopo”.

Per il momento, ovviamente, non è arrivata nessuna replica: Angelica sembra decisa a lasciar passare del tempo affinché l’eco di questa storia si plachi, Andrea Damante, invece, sembra più concentrato sulla sua relazione attuale con Elisa Visari con la quale, pare, ci sia stato un ritorno di fiamma.

Chi è Angelica Montini

Il nome di Angelica Montini è balzato agli onori della cronaca in seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che l’ha definita “il grande amore di Fedez” anche negli anni in cui il rapper era sposato con Chiara Ferragni. Classe 1998, milanese doc, la ragazza è una fashion designer, e ha studiato nella prestigiosa scuola di moda Istituto Marangoni. Attualmente, è direttore creativo del brand Angelica Montini Studios, che si distingue nel panorama internazionale per la grande attenzione alla sostenibilità e alla qualità artigianale. Ogni capo dell’azienda, infatti, è prodotto in edizione limitata, così da sottolinearne l’esclusività.

Il marchio vanta diversi estimatori, e pare che Angelica abbia vestito, tra gli altri, anche Damiano David dei Maneskin. In merito alla vita privata della ragazza, invece, non si sa molto: ai tempi della relazione con Fedez, era fidanzata con Romy Bindi, ribattezzato da Fabrizio Corona come “tortino”. Diverse fonti, invece, hanno parlato di un presunto flirt di sua sorella Veronica Montini con Tony Effe, acerrimo rivale di Federico Lucia e attuale compagno di Giulia De Lellis.