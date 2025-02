La lunga storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni ha fatto sognare per anni milioni di sostenitori ma, nel corso dell’ultimo anno, la favola si è infranta, lasciando spazio a delusioni e pettegolezzi. L’ex coppia, infatti, dopo aver raggiunto l’accordo di separazione e aver affrontato mesi molto complicati, si trova nuovamente al centro di un vero e proprio polverone mediatico, visto che Fabrizio Corona ha rilasciato delle rivelazioni scomode sul loro conto, in una recente puntata del suo podcast, Falsissimo.

Le dichiarazioni di Corona hanno fatto molto scalpore, poiché svelavano alcuni presunti tradimenti del rapper con Angelica Montini, stilista milanese diventata improvvisamente nota al grande pubblico. Insieme al suo nome sta circolando anche quello del suo fidanzato: Romano Bindi, detto Romy.

Chi è Romy Bindi

Romy Bindi è balzato agli onori della cronaca nazionale dopo che il suo nome è stato citato nel quarto episodio di Falsissimo, pubblicato da Fabrizio Corona, incentrato sull’amore che legava Chiara Ferragni e Fedez. L’esperto di gossip ha raccontato a coloro che lo seguono che il musicista avrebbe avuto una lunga relazione con la giovane stilista milanese Angelica Montini, anche mentre lei continuava a frequentare il suo fidanzato di allora Romano Bindi, conosciuto con il diminutivo di Romy.

Nel suo podcast Fabrizio Corona nomina spesso il ragazzo, usando per lui un soprannome scherzoso: Tortino. Il Re dei paparazzi ha scelto proprio questo nomignolo per il giovane perché la sua famiglia è molto nota proprio per la creazione di dolci mono porzione, esportati in diversi paesi. Romy Bindi, però, è molto riservato è non è noto se anche lui lavori nell’azienda di famiglia. Infatti l’ex fidanzato di Angelica Montini ha un profilo social privato su Instagram e non ha mai replicato a quanto rivelato sul suo conto.

La famiglia di Tortino ha una lunga storia nel campo della pasticceria che risale al 1946 e all’idea imprenditoriale del nonno del ragazzo Attilio Bindi: “La storia inizia con Attilio Bindi, ristoratore toscano e fondatore dell’azienda, che arriva a Milano con la famiglia e nel 1946 con i due figli, Romano e Rino, apre una piccola pasticceria in via Larga, una delle vie storiche di Milano e con la bicicletta dà inizio a una nuova concezione del dolce. Un servizio di consegna capillare e veloce”.

Nei canali social dell’azienda si leggono ora tanti commenti inerenti al caso dei Ferragnez: “Siamo tutti qui per il tortino, troverai quella giusta ne sono sicura” e “Tortino nuovo prodotto dell’anno”.

Romy Bindi, le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha svelato che Fedez sarebbe stato innamorato per anni di un’altra donna, Angelica Montini, ma tra i due la relazione sarebbe stata piuttosto conflittuale. In contemporanea, infatti, il cantante era legato a Chiara Ferragni, mentre la stilista a Romy Bindi, che poi l’avrebbe lasciata proprio per i presunti tradimenti subiti: “Lei è fidanzata con Tortino. Incominciano, nel circolino, a girare voci e Tortino inizia a sentire qualcosa che non gli torna. Tortino conosce Fabrizio Corona che in una puntata di Gurulandia racconta, storpiando con qualche dettaglio, che Federico ha una donna che frequenta, fidanzata, di cui è innamorato perso. Tortino fa uno più uno e la lascia”.

Secondo il racconto del Re dei Paparazzi la ragazza avrebbe poi chiesto al rampollo dell’azienda dolciaria di ricucire i propri rapporti ma non è noto se i due siano tornati insieme o meno. Di certo sembra che Fedez, in un momento di gelosia, abbia scritto in prima persona al ragazzo, scatenando l’ira di Angelica Montini.