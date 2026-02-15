Fedez, Angelica Montini pubblica un suo brano e poi cancella: “Pensavo fosse amore”

Colei che sarebbe stata il grande amore di Fedez, ha pubblicato un brano nel giorno di San Valentino e poi l'ha cancellato

IPA Fedez

A volte, pochi secondi sono sufficienti per sollevare un polverone mediatico che può durare per giorni. Lo sa bene Angelica Montini, giovane tiktoker la cui ombra torna a incrociarsi con quella di Fedez proprio nel giorno di San Valentino. Un video apparso sul suo profilo e cancellato quasi subito è bastato a riaccendere le speculazioni su quello che, per mesi, è stato uno dei capitoli più chiacchierati del gossip post-Ferragnez.

Il video della discordia: un messaggio tra le righe?

Tutto è nato su TikTok, la piattaforma dove le dinamiche relazionali spesso vengono filtrate attraverso il “lip-sync” e le basi musicali. Come riportato dalle testate Chi e Webboh, Angelica Montini ha condiviso una clip in compagnia di un’amica. Fin qui, nulla di strano. A far sobbalzare i follower, però, è stata la scelta della colonna sonora: un brano dello stesso Fedez.

Non un brano qualunque, ma un passaggio dai toni decisamente forti e provocatori. Nella clip si sentivano distintamente i versi: “Mi hai detto che mi amavi ma era solo un pretesto” e, soprattutto, l’inciso “Pensavo fosse amore invece eri solo una escort”. Una scelta che molti hanno interpretato non come una casualità, ma come una frecciatina diretta rivolta proprio al rapper di Rozzano. Il fatto che il video sia stato rimosso poco dopo ha solo alimentato il sospetto che dietro quella pubblicazione ci fosse un intento polemico o, forse, un pentimento tardivo dopo aver realizzato di poter essere fraintesa.

Il precedente firmato Fabrizio Corona

Per comprendere nel profondo il peso di questo gesto, bisogna fare un passo indietro. Il nome di Angelica Montini non è nuovo alle cronache rosa. Il legame con Fedez era finito nel mirino dei media già lo scorso anno, quando Fabrizio Corona aveva lanciato una delle sue celebri “bombe”. Secondo l’ex Re dei paparazzi, tra il rapper e la giovane tiktoker ci sarebbe stata una frequentazione intensa, avvenuta in un momento di estrema fragilità e trasformazione per l’artista, allora nel pieno della separazione da Chiara Ferragni.

Nonostante i diretti interessati non abbiano mai ufficializzato la natura del loro rapporto, le indiscrezioni di Corona parlavano di incontri frequenti e di una relazione caratterizzata da alti e bassi. Da allora, Angelica è rimasta nell’orbita dei “nomi caldi” legati alla vita privata di Fedez, e ogni sua mossa social viene analizzata con il microscopio dai fan e dai detrattori del cantante.

Cos’è successo dopo

La cancellazione del video non ha impedito agli screenshot e alle registrazioni dello schermo di fare il giro della rete. Le reazioni degli utenti sono, come spesso accade, polarizzate. Da un lato c’è chi legge nel gesto di Montini un segnale di nostalgia o risentimento, ipotizzando che la ragazza abbia voluto rivendicare un ruolo nel passato del rapper proprio ora che lui sembra aver trovato una nuova stabilità al fianco di Giulia Honegger.

Dall’altro lato, una fetta di pubblico difende la tiktoker, considerando il video come un semplice momento di svago tra amiche, magari influenzato dal trend del momento, senza alcuna dietrologia sentimentale. Resta però il silenzio dei protagonisti: né Fedez né Angelica hanno rilasciato dichiarazioni, lasciando che sia l’eco di quel “pensavo fosse amore” a parlare per loro.