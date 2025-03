Chi è Nicolò Maltese, in coppia con Giulio Berruti a Pechino Express 2025

Fonte: IPA Nicolò Maltese

L’edizione 2025 di Pechino Express si preannuncia come un viaggio intenso attraverso mete da togliere il fiato, in un’avventura che vede le coppie protagoniste misurarsi con forza fisica, astuzia e capacità di adattamento.

Tra le coppie decise ad arrivare fino all’ultimo tappeto rosso del programma c’è anche quella degli Estetici composta da Giulio Berruti e Nicolò Maltese. E se quello di Berruti è un nome piuttosto noto all’interno del panorama attoriale, il suo compagno Nicolò Maltese ha un background differente. Scopriamo qualcosa su di lui.

Chi è Nicolò Maltese

39 anni, romano, con tante passioni ma una vita lontana dal mono dello spettacolo. Nicolò Maltese è uno dei protagonisti dell’edizione 2025 di Pechino Express, il programma di Sky condotto da Costantino della Gherardesca che immerge i concorrenti in un’avventura tra chilometri e prove senza pari.

Figlio di uno psicologo-psicoterapeuta e di un’insegnante d’inglese, Nicolò ha dovuto crescere e maturare in fretta: all’età di undici anni, dopo la separazione dei suoi genitori, ha saputo plasmare una personalità forte e molto tenace.

Dopo un lavoro in pizzeria durante gli anni degli studi, inizia a dedicarsi alla musica, la sua passione più grande: diventa frontman di una band punk-rock che fa il giro dell’Italia, un progetto che dura sei anni.

Oltre a portare avanti la sua passione, Nicolò inizia a lavorare come consulente commerciale in un istituto di lingua inglese per poi cambiare rotta ed entrare nel settore farmaceutico. Da quel momento si è specializzato nell’informazione scientifica nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica.

Tra le sue passioni, oltre a quella per la musica, viaggiare e il mondo dello sport, in particolare del calcio, della pallavolo e del taekwondo: categorie che potrebbero essere molto utili nel corso del viaggio di Pechino.

È fidanzato con Giorgia Bianchini da quattro anni, ragazza estranea al mondo dello spettacolo che lavora in banca. Con lei sogna il matrimonio e una famiglia.

Nicolò Maltese con Giulio Berruti a “Pechino Express 2025”

A Pechino Express 2025, insieme all’attore e medico estetico Giulio Berruti, Nicolò Maltese forma la coppia degli Estetici: “Ci hanno chiamato gli estetici perché ci occupiamo di medicina estetica e rispecchiamo un ambito estetico anche nel programma” hanno scherzato i due.

Complice anche l’ambiente di lavoro simile, la coppia si è detta molto felice e affiatata all’interno dell’avventura che li ha visti correre “Fino al tetto del mondo”: “Siamo amici da prima di questa esperienza, ci lega sicuramente l’ironia e il modo di vedere il mondo” hanno raccontato in un’intervista: “Questo viaggio ci ha uniti, ci ha fatti scoprire di più, ci siamo anche scontrati, però abbiamo avuto modo di crescere insieme e di riscoprirci”.

Fonte: Ufficio stampa Sky

“La parte più bella è scoprire i limiti l’uno dell’altro e poi superarli insieme andando oltre l’ostacolo” ha aggiunto Nicolò.

Se dovessero scegliere un difetto per l’altro, Giulio direbbe che per Nicolò è sempre tutto uno scherzo, mentre lui ha battezzato il compagno di Maria Elena Boschi come “un po’ permaloso”.

In ogni caso, il loro spirito d’avventura e la loro tenacia gli ha permesso di intraprendere un viaggio introspettivo e sfidante: non resta che vedere il loro risultato e quello delle altre coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express.