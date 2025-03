Fonte: Ansa Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Tanti talenti e un solo obiettivo: quello di vivere giorno per giorno. Giulio Berruti l’aveva già capito, ma da quando ha intrapreso l’avventura di Pechino Express, la sua prospettiva è decisamente cambiata. Qui ha capito che la felicità è un fatto interiore, gliel’hanno spiegato le popolazioni orientali con le quali ha avuto a che fare, e ora che è tornato in Italia non ha intenzione di perdersi niente. Ma come ha vissuto il distacco dalla sua compagna, Maria Elena Boschi? Per la prima volta, l’attore (medico, modello e imprenditore) ha spiegato perché non sia partita insieme a lui.

Perché Maria Elena Boschi non ha partecipato a Pechino Express

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono una coppia da cinque anni. Parlano da tempo di un matrimonio e del desiderio di avere un figlio, ma oggi si dicono felici di quello che hanno costruito. Fanno gli zii a tempo pieno, quindi l’amore dei più piccoli non manca, ma in questi mesi che hanno passato divisi hanno capito di voler trascorrere insieme tutta la vita. La possibilità che la Capogruppo di Italia Viva alla Camera partecipasse al reality non era poi così remota, ma a spiegare i motivi del forfait è stato proprio il suo fidanzato.

“Lei non avrebbe mai accettato per senso del dovere. Non ha mai lasciato il Parlamento, credo sia tra chi ha il più alto numero di presenze, va a lavorare anche se ha 39 di febbre. Ma parlando in generale, sono certo che avrebbe fatto tranquillamente questo viaggio: ha un grande spirito di adattamento. È sorprendente, ha tante risorse”, ha spiegato Berruti. Dopotutto, il ruolo istituzionale ricoperto da lei li ha sempre spinti a tenere separata la vita privata da quella pubblica, preferendo vivere tutto lontani da occhi indiscreti.

Come hanno vissuto la separazione per Pechino Express

La decisione di partire per Pechino Express è stata condivisa da entrambi, malgrado lui non sapesse quanto sarebbe durata: “Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima. Mi supporta sempre, in tutte le mie scelte, questa compresa, pur non sapendo quando sarei tornato. Mi ha detto: non ti preoccupare, io sono qui. E, in effetti, l’ho ritrovata lì dove l’ho lasciata. Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Stiamo insieme da cinque anni e siamo molto legati”, ha spiegato a Corriere della Sera.

Ma qualcuno – o meglio – qualcosa è partita insieme a lui. Si tratta dei suoi inseparabili prodotti per la skin care, dai quali pare che non si separi mai: “Eravamo in posti potenzialmente difficili come condizioni climatiche: Nicolò si è ustionato. Il mio sacchettino di creme magiche ci ha spesso salvati: bisogna prendersi cura di noi stessi, ma senza nemmeno fissarsi troppo”.

Di matrimonio non se ne è più parlato, tantomeno adesso che l’avventura a Pechino Express è appena finita. Il desiderio però è ancora in piedi, così come quella di formare una famiglia insieme. Di certo sono molto uniti, soprattutto dopo i mesi trascorsi lontani ma ad aspettarsi l’uno con l’altra.